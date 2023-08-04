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不只大樂透今衝3.1億！新刮刮樂總獎金9.1億　還有7個頭獎200萬

▲大樂透連11摃，今（4）日晚間開獎將上看3.1億元，若嫌難中，新推出的刮刮樂總獎金超過9.5億元，整體中獎率逾3成，還有7個頭獎200萬元。（圖／台灣彩券公司提供）
▲大樂透連11摃，今（4）日晚間開獎將上看3.1億元，若嫌難中，新推出的刮刮樂總獎金超過9.5億元，整體中獎率逾3成，還有7個頭獎200萬元。（圖／台灣彩券公司提供）

記者顏真真／台北報導

物價高漲就薪水不漲，在錢難賺之下，不少人希望透過彩券能一夕致富，現在機會又來了，除了大樂透頭獎已連11槓，今（4）日晚間開獎的大樂透頭獎上看3.1億，也有不少人趁著颱風「卡努」來襲，跑去彩券行買彩券，期待「遇水則發」，能把這3億頭獎抱回家。當然，除了大樂透之外，台灣彩券公司也推出2款刮刮樂新品，總獎項超過229萬個，總獎金逾9.5億元，整體中獎率3成以上，還有7個頭獎200萬元，若嫌大樂透頭獎難中，也可試試刮刮樂，也許你就是頭獎幸運兒。

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大樂透上次開出頭獎是在今年6月23日1注獨得1億元頭獎，從台北市文山區木柵路的來億發彩券行所開出，之後至今頭獎已連續11期都摃龜，也使得今晚開獎的大樂透頭獎從2億8628萬0303元起跳，而台灣彩券公司依目前銷售金額估算，截至目前大樂透頭獎累計已突破3億元，來到3億0096萬4985元，預估這期銷售金額在1.2億至1.4億元，頭獎有機會上看3.1億元。

此外，台灣彩券公司也趁勢推出2款新刮刮樂，其中「至尊撲克」每張售價200元，頭獎200萬元共有4個，並採用撲克牌玩家鍾愛的「13支」遊戲中，常見的9種牌型為對獎規則，是以撲克牌為主題與玩法設計的益智延長型刮刮樂，票面以霸氣十足的皇冠撲克牌組為主體，並提供1對（2張同點數）、2對（2組2張同點數）、3條（3張同點數）、順子（5張點數順連）、同花（5張同花色）、葫蘆（3張同點數與2張同點數）、鐵支（4張同點數）、同花順（5張同花色順連）與同花大順（同花色的A、K、Q、J、10）共9種不同牌型的中獎範例與其對應獎金。

台灣彩券公司說明，在5局遊戲中，每一局各有5張撲克牌，刮開後的牌型若符合中獎牌型的描述即得對應的獎金，紙上刮獎猶如實境體驗「13支」鬥智刁牌對決的刺激與樂趣，共有4個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過16萬個，總中獎率30.2%。

同時推出的還有刮刮樂「萬事大吉」，票面設計以吉籤滿溢且閃爍耀眼金色「吉」字的籤筒為主角，搭配「大吉」籤、聖筊跟財富感十足的金元寶與遊戲主題呼應，除彰顯即刮即樂萬事吉的寓意外，也在玩法中將「樂、富、發、金、旺、財、吉、福、順」做為遊戲對獎的9個文字符號，任一局中只要刮出的3個文字符號相同即得該局獎金，共有3個頭獎200萬元，1500元（含）以上獎項超過7萬個，總中獎率34.05%。

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