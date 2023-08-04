不只大樂透今衝3.1億！新刮刮樂總獎金9.1億　還有7個頭獎200萬

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此外，台灣彩券公司也趁勢推出2款新刮刮樂，其中「至尊撲克」每張售價200元，頭獎200萬元共有4個，並採用撲克牌玩家鍾愛的「13支」遊戲中，常見的9種牌型為對獎規則，是以撲克牌為主題與玩法設計的益智延長型刮刮樂，票面以霸氣十足的皇冠撲克牌組為主體，並提供1對（2張同點數）、2對（2組2張同點數）、3條（3張同點數）、順子（5張點數順連）、同花（5張同花色）、葫蘆（3張同點數與2張同點數）、鐵支（4張同點數）、同花順（5張同花色順連）與同花大順（同花色的A、K、Q、J、10）共9種不同牌型的中獎範例與其對應獎金。
台灣彩券公司說明，在5局遊戲中，每一局各有5張撲克牌，刮開後的牌型若符合中獎牌型的描述即得對應的獎金，紙上刮獎猶如實境體驗「13支」鬥智刁牌對決的刺激與樂趣，共有4個頭獎200萬元，1,000元（含）以上的獎項超過16萬個，總中獎率30.2%。
同時推出的還有刮刮樂「萬事大吉」，票面設計以吉籤滿溢且閃爍耀眼金色「吉」字的籤筒為主角，搭配「大吉」籤、聖筊跟財富感十足的金元寶與遊戲主題呼應，除彰顯即刮即樂萬事吉的寓意外，也在玩法中將「樂、富、發、金、旺、財、吉、福、順」做為遊戲對獎的9個文字符號，任一局中只要刮出的3個文字符號相同即得該局獎金，共有3個頭獎200萬元，1500元（含）以上獎項超過7萬個，總中獎率34.05%。