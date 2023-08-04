卡努颱風掰掰！「強風豪雨」到何時 南部週末好天氣泡湯了
卡努颱風今（4）天早上5:30解除颱風警報，中午也將解除海上颱風警報！確定要跟卡努掰掰了。颱風雖然已經遠離台灣，但伴隨的外圍環流影響不小，北部強風氣象局預測下午會逐漸緩減，但挾帶的雨彈今開始爆襲中南部，其中南投更是發出紫色燈號的超大豪雨特報，民眾務必要當心。至於這波颱風帶來的風雨會影響到何時，週末有辦法出遊嗎？氣象達人彭啟明：週末開始臺灣將逐漸脫離颱風影響，北部及東半部天氣穩定，有熱對流降雨機會。中南部為迎風面，仍有雷陣雨與局部大雨可能，此情況可能延續至下週一。
記者周淑萍/綜合報導
氣象達人彭啟明指出，昨（3）天是卡努颱風最接近臺灣的一天，今（4）天開始緩慢轉往東北方遠離臺灣卡努颱風逐漸遠離，目前應該留意西南風環境的影響，中南部將會持續幾天雨勢，累積起來很可觀，對於旱象解除應該是最有幫助的一波，但要注意可能會有積淹水的災情，山區尤其要特別注意，請提高警覺。
今（4）天北部仍有短暫陣雨，但程度較昨日減小。颱風北上後將帶動西南風增強，南部將出現短暫雷陣雨及較大雨勢，山區降雨較連續，可能出現豪大雨或以上降雨。
至於這個週末天氣如何，彭啟明預測，週末開始臺灣將逐漸脫離颱風影響，北部及東半部天氣穩定，有熱對流降雨機會。中南部為迎風面，仍有雷陣雨與局部大雨可能，此情況可能延續至下週一。颱風雖已往北遠離，但中南部山區仍需留意連日降雨影響。
氣象局各地天氣重點提醒
- 新竹以北：要注意沿海空曠地方雨勢依舊強
- 苗栗以南：山區豪大雨，平地間歇雨勢
- 恆春、蘭嶼、綠島：風勢強，需注意大浪
- 宜花東：高溫炎熱、注意焚風
- 澎湖：多雲偶雨，風浪大
- 金門馬祖：易有高溫