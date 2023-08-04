以為只是替朋友運私菸！39歲男被絞刑　新加坡10天內處死3人

毒品製造基地成多角化？東南亞運毒路線改變　從金三角擴至柬埔寨

▲緬甸中部和泰緬寮三國邊界金三角地區曾是東南亞最大的毒品產地，如今正逐漸轉往柬埔寨發展。圖為緬甸軍隊燒毀大批查獲的毒品冰毒（甲基安非他命）。（圖／美聯社／達志影像）
▲緬甸中部和泰緬寮三國邊界金三角地區曾是東南亞最大的毒品產地，如今正逐漸轉往柬埔寨發展。圖為緬甸軍隊燒毀大批查獲的毒品冰毒（甲基安非他命）。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心賴正琳／綜合報導

雖然世界各國政府都在聯合抵制非法毒品製造，但合成毒品的東南亞基地正在改變，緬甸中部和泰緬寮三國邊界金三角地區曾是東南亞最大的毒品產地，但犯罪集團打算多角化經營，而柬埔寨則逐漸成為區域毒品交易的重要城市。

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東南亞各國政府為了打擊毒品交易不遺餘力，新加坡政府則動用死罪絞刑對付毒品犯罪，3日又宣布處決1名因販運海洛因而被定罪的39歲男子，他因為擔任毒品的貨運司機而在2019年被定罪。即便東南亞各國政府採取嚴刑峻法，仍無法遏止販毒集團擴大規模和新增運毒路線。

聯合國毒品暨犯罪辦公室（UN Office on Drugs and Crime）2日在曼谷發布《2023年東亞和東南亞合成毒品報告（Synthetic Drugs in East and Southeast Asia 2023）》，聯合國毒品暨犯罪辦公室（UNODC）東南亞與太平洋代表傑洛米．道格拉斯（Jeremy Douglas）表示，過去幾年泰緬寮三國邊界的金三角地區和緬甸撣邦（Shan State）已成為東南亞毒品製造的基地，販毒者持續通過寮國和泰國北部運送大量合成毒品，另外也從緬甸中部運送到安達曼海，但後者的運毒路徑較鮮為人知。「疫情各國陷入長期封關後，如今販毒集團也在偷偷恢復運毒作業，並和過往的夥伴重新搭上線。」

報告指出俗稱冰毒的甲基安非他命（methamphetamine）、K他命的製造和販運有成長趨勢，運毒路線方面則更新了一條全新的途徑，販毒集團為了避開中國和泰國邊境的檢查，因此增加海運量。販毒集團從伊洛瓦底江三角洲、孟邦（Mon）、若開邦（Rakhine）以及德林達依邦（Tanintharyi）等地靜悄悄沿著海岸線，透過安達曼海（Andaman Sea）將毒品運出緬甸，再銷售至全球各國。

▲甲基安非他命又稱冰毒，長期濫用可能產生幻覺、體重下降，過量甚至可能致死。（圖／達志影像／美聯社）
▲甲基安非他命又稱冰毒，長期濫用可能產生幻覺、體重下降，過量甚至可能致死。（圖／美聯社／達志影像）
2020年開始，柬埔寨境內發現有16處具有高度精密且具企業式經營管理的甲基安非他命實驗室及化學物質保存設施，其中13處是在2022年發現的，柬埔寨官方2020年在這些基地內查扣5噸的化學物質，2022年數量激增到518噸，這些化學物質可以用來製毒或製作毒品原料，共來自12國，遍及亞洲和歐洲。

而該報告指出，2022年7月柬埔寨警方在靠近越南邊境查獲一批化學物質和設施，逮捕11名中國人和台灣人，柬埔寨警方判斷這批化學物質是準備送往施亞努港（Sihanoukville）的原料，打算在該地再製造毒品。

2021年東亞和東南亞地區查獲10億顆冰毒藥丸，破了往年新紀錄，這些犯罪集團的幹部多為中國人和台灣人，在東南亞各國進行違法製毒、分贓和銷售。2022年執法單位查獲近172噸俗稱冰毒的甲基安非他命，這數據約是十多年前的7倍，供應量激增導致泰國和馬來西亞的毒品市價跌至歷史低點。聯合國曾發出聲明表示，「東亞和東南亞地區冰毒及合成毒品貿易的規模與範圍令人震驚，冰毒價格暴跌也讓過去『買不起』的毒蟲更容易取得。」

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