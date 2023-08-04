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台大醫院設颱風門診
台大醫院今開設颱風門診，全天包括內科部、老年醫學部、外科部、眼科部、婦產部、骨科部、泌尿部、耳鼻喉部、皮膚部、腫瘤醫學部、家庭醫學部、兒童醫院、血友病中心、乳房醫學中心均有開診。
不過，今牙科並未開診，台大醫院表示，牙科已預約病友，請待恢復上班後洽 02-23123456 轉 67716、67717 約診改期，小兒部今則不提供疫苗接種，且今所有健檢服務，而各項門診檢查除抽血與一般 X 光檢查外，其餘停止服務，而急診及住院服務照常。
台大癌醫部分開診、不計爽約
台大癌醫今採取部分開診，乳房醫學、腫瘤內科、腫瘤外科、血液腫瘤、放射腫瘤、綜合內科上午均有門診，下午則僅有腫瘤外科、血液腫瘤、綜合內科等各一位醫師開診，夜間則僅有綜合內科。
此外，原訂今天看診的病友可憑掛號預約單，於一個月內至聯合服務中心櫃檯辦理加掛原醫師門診，且颱風當日門診不計爽約。
台北長庚設特別門診
位於停課區域的長庚體系醫療機構包括基隆長庚、土城醫院、台北長庚等，長庚醫院表示，今基隆長庚、土城醫院門診及檢查暫停，手術住院急診透析正常，台北長庚則設颱風特別門診 ，住院急診正常，檢查暫停。
台北慈濟、振興醫院內、外科各一診
台北慈濟表示，今門診、抽血檢驗、排程檢查均暫停服務，住院、急診維持正常服務，特別門診內、外科各開 1 診，手術方面，門診刀取消，住院刀、急診刀正常運作，X 光檢查、慢箋領藥可到急診藥局辦理。
振興醫院原訂今門診暫停，急診加強服務，但考量眾多慢性病患反應領藥問題，故上、下午內外科門診各開一診，急診維持加強服務。
北榮、國泰、新光停診
台北榮總表示，由於北市政府宣佈今停止上班停上課，故全日停診，各項檢、查驗暫停，急診照常。
國泰醫院、新光醫院同樣採取全面停診，國泰院方表示，國泰綜合醫院、汐止國泰綜合醫院今門診、各項檢查及門診手術均暫停，急診、住院服務照常；新光醫院則表示，今門診停診、住院、急診照常。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 4年來首放颱風假！北北基宜停班，看診恐撲空，各院開診一次看