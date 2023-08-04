美債信評遭降！分析師：灰犀牛衝出來　恐影響美股與台股到今年底

台幣快見32元！市場「老大」為何沒出手？專家點出央行阻貶關鍵點

▲新台幣兌美元今（4）日中午暫收31.705元，累計一周已貶逾3角，接下來是否會見32元？外匯專家點出「市場老大」可能出手阻貶時間點。（圖／記者顏真真攝）
▲新台幣兌美元今（4）日中午暫收31.705元，累計一周已貶逾3角，接下來是否會見32元？外匯專家點出「市場老大」可能出手阻貶時間點。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

新台幣兌美元貶不停，今（4）日盤中已貶破31.7元，累計這周已貶超過3角，距離「32字頭」不遠了，只是仍未見市場「老大」央行出手阻貶？外匯專家受訪時分析，主要是7、8月本來就是外資股利匯出高峰，加上台灣出口表現也不好，央行應該也不想浪費銀彈，但8月8日將公布7月出口數據，若出口稍有改善，加上外資匯出股利變少，之後市場「老大」就可能出手阻貶，預估31.8元應該有撐。

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雖然國際信評機構惠譽調降美國債信評等，美元指數仍有撐，在102之上震盪，亞洲主要貨幣兌美元疲弱，新台幣兌美元也貶不停，今日早盤爆量走貶破31.7元，中午暫收在31.705元，貶值8分，光台北外匯經紀公司成交量就達10.62億美元，累計這周已貶值3.15角。對於新台幣貶勢，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今日接受《NOWnews今日新聞》採訪時指出，除美元指數仍有撐之外，還有外資7、8月收到很多股利也等著匯出，造成新台幣貶壓。

為何美元仍有撐？陳有忠說，雖然惠譽調降美國債信評等，但美國出現第5家銀行倒閉，三州銀行「資不抵債」 宣布勒令關閉，市場擔心3月美國銀行倒閉潮再次重演，讓經濟雪上加霜，因此美元指數呈現跟3月如出一轍，被視為避險工具，也讓美元指數獲得支撐，再加上美國仍有再升息可能，利差優勢仍在，尤其對亞洲貨幣利差相對較大，這也是為何亞洲貨幣兌美元表現相對偏弱的原因，而日圓這兩有稍回升，主要是日圓一向也被視為避險貨幣，與美元一樣相對有支撐。

至於新台幣兌美元會不會見到「32字頭」？陳有忠認為還不至於，市場預估在31.8元會有支撐。其實，原本市場預期新台幣貶到31.5元時，市場「老大」央行就會出手阻貶，卻未見「老大」蹤影，陳有忠分析，可能與7、8月外資收到很多股利要匯出，市場也認為央行應該也有看到外資等著匯出的情況，因此，若此時冒然進場阻貶，等於白白浪費銀彈，外匯存底縮水，相信央行也不樂見，況且台灣出口表現也差，新台幣貶值亦有助出口競爭力。

只是，央行就這樣一直看著新台幣貶下去嗎？陳有忠點出觀察的關鍵時間點，8月8日財政部將公布7月出口數字，預估出口最差情況應該已過，7月出口表現應不會比6月差，因此，市場預估新台幣兌美元在31.8元，央行應該就會出手阻貶，畢竟8月10日之後外資股利匯出會比較少，出口數據又稍有改善，央行出手阻貶也會比較有利，而且央行也不可能讓新台幣一直貶，台灣已在6月被美國列入匯率操縱國觀察名單，12月美國會再公布最新報告，央行也得對美有所交代。

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