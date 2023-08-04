台灣美食展今開跑！這攤「烤鴨免費吃」排爆了　餐券住宿券1折起

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一向受到國人喜歡的日本，官方也於現場設「日本美食館」此次共有8個來自日本各地的參展單位，分別為御多福食品x赤鐵、茨城縣、三旺加旺TJ Collection、愛思必食品、RAGUENEAU、光美水產、IRIS OHYAMA與Kids Kitchen協會。其中御多福食品與台北中山區廣島燒專賣店「赤鐵」合作，於攤位上販售廣島縣的靈魂食物「廣島燒」。
有別於其他展覽，台灣美食展的一大好處是現場可品嘗到各式美食，經濟部商業司-臺灣好食館，就匯集了全台各家知名餐廳與小吃，像是超人氣的林聰明砂鍋魚頭、儂來餐廳，也有必比登推薦餐廳滬舍餘味餐館，及炳叔烤玉米、黑沃咖啡等27家名店讓民眾大飽口福。
財政部國庫署-瓊漿玉露館，也再度攜手8 家優質酒類認證業者，帶來臺灣菸酒OMAR威士忌、臺中市霧峰區農會初霧清酒、南投縣信義鄉農會梅酒等，並邀請阿基師、阿芳老師等名廚教學酒品入菜料理，還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。
現場另有多場活動，像是「藝鳴驚人」食材藝術展區，由國際蔬果雕刻大師高世達以「魚躍龍門化神龍」作品。米其林星級餐廳Embers -郭庭瑋主廚於現場演示活動餐點-「米的閩南味-小米荖」帶來台灣米的創味之生。財政部莊翠雲部長及國庫署蕭家旗署長於財政部「瓊漿玉露館」中，和貴賓一起調「日安陽光」調酒，以高粱酒為基底，融合火龍果和鳳梨於一杯，展現出台灣多元共生的一面。
客委會則與達美樂攜手推出「客家小炒」、「梅干扣肉」口味披薩，美食展中可以搶先品嚐。嘉義縣政府帶來獲獎無數的嘉義三冠王-阿里山鄒築園咖啡、林家冠軍烏魚子以及林園製茶。嘉義縣長翁章梁更親自介紹阿里山咖啡，與「咖啡王子」方政倫一同於現場手沖咖啡，品味世界冠軍的台灣精品咖啡。
甫升格的農業部也在美食展展現臺灣農業的豐盛食力，邀請4位名廚包含法餐南霸天簡天才、阿霞飯店董事長吳健豪等，攜手12家田媽媽農村隱藏版美食連續四天帶來「時光記憶小辦桌」，現場Sinasera 24主廚楊柏偉邀請部長為鬼頭刀滷肉飯淋醬汁，品嚐來自台東的山海饗宴。