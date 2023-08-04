卡努颱風滯留打轉！豪大雨炸17縣市　暴風圈緊貼北台灣

台灣美食展今開跑！這攤「烤鴨免費吃」排爆了　餐券住宿券1折起

▲2023台灣美食展於今（4）日開展，一早就已有人潮聚集於六福旅遊集團攤位前，人潮還蔓延至隔壁的圓山飯店，為的就是免費試吃的現片烤鴨。（圖／記者葉盛耀攝）
▲2023台灣美食展於今（4）日開展，一早就已有人潮聚集於六福旅遊集團攤位前，人潮還蔓延至隔壁的圓山飯店，為的就是免費試吃的現片烤鴨。（圖／記者葉盛耀攝）

記者葉盛耀/綜合報導

2023台灣美食展於今（4）日開展至8月7日，有別於其他展覽活動，台灣美食展可以現場品嘗到各家餐廳小吃的招牌料理，是繼疫情之後首次可以大方於現場大啖美食的難得機會。今日一早，六福旅遊集團就推出烤鴨試吃活動，果然匯聚人氣引來排隊人潮。此次美食展共將有四大展區、600格攤位，推出美食、伴手禮及各飯店業者祭出的限定優惠票券，最低是城市商旅推出的住宿券，下殺1折。

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美食展現場，六福旅遊集團一早就祭出飯店招牌菜色試吃活動，端出整隻烤鴨現片，立即吸引人潮排隊，業者表示，這四天還陸續有試吃活動，像是今天下午還有牛肉麵，明天更有招牌自助餐廳「敘日全日餐廳」的爐烤牛排，民眾都可免費試吃到。沒試吃到的民眾，可直接考慮購買優惠票券，「粵亮廣式料理四人鴨合宴」展場限定優惠51折，售價4,999元。六福萬怡酒店的「敘日全日餐廳平日暢饗券」原價1,518元，特價1,150元，若一次買5張為5,750元，再送1張假日下午茶券，相當於67折。

▲六福旅遊集團一早就祭出飯店招牌菜色試吃活動，端出整隻烤鴨由師傅現片，立即吸引人潮排隊。（圖／記者葉盛耀攝）
▲六福旅遊集團一早就祭出飯店招牌菜色試吃活動，端出整隻烤鴨由師傅現片，立即吸引人潮排隊。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣美食展今日開跑一連四天，首日現場人潮還稀稀落落，僅有幾個攤位前人氣較旺。（圖／記者葉盛耀攝）
▲台灣美食展今日開跑一連四天，首日現場人潮還稀稀落落，僅有幾個攤位前人氣較旺。（圖／記者葉盛耀攝）
一向受到國人喜歡的日本，官方也於現場設「日本美食館」此次共有8個來自日本各地的參展單位，分別為御多福食品x赤鐵、茨城縣、三旺加旺TJ Collection、愛思必食品、RAGUENEAU、光美水產、IRIS OHYAMA與Kids Kitchen協會。其中御多福食品與台北中山區廣島燒專賣店「赤鐵」合作，於攤位上販售廣島縣的靈魂食物「廣島燒」。

▲「日本美食館」此次共有8個來自日本各地的參展單位，也是今日人氣較高的區域。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「日本美食館」此次共有8個來自日本各地的參展單位，也是今日人氣較高的區域。（圖／記者葉盛耀攝）
有別於其他展覽，台灣美食展的一大好處是現場可品嘗到各式美食，經濟部商業司-臺灣好食館，就匯集了全台各家知名餐廳與小吃，像是超人氣的林聰明砂鍋魚頭、儂來餐廳，也有必比登推薦餐廳滬舍餘味餐館，及炳叔烤玉米、黑沃咖啡等27家名店讓民眾大飽口福。

▲儂來餐廳因為老闆即是有「台菜小王子」稱號的黃景龍而高人氣，於現場也販售油飯組合。（圖／記者葉盛耀攝）
▲儂來餐廳因為老闆即是有「台菜小王子」稱號的黃景龍而高人氣，於現場也販售油飯組合。（圖／記者葉盛耀攝）
財政部國庫署-瓊漿玉露館，也再度攜手8 家優質酒類認證業者，帶來臺灣菸酒OMAR威士忌、臺中市霧峰區農會初霧清酒、南投縣信義鄉農會梅酒等，並邀請阿基師、阿芳老師等名廚教學酒品入菜料理，還有花式調酒表演、調酒DIY教學等活動。

現場另有多場活動，像是「藝鳴驚人」食材藝術展區，由國際蔬果雕刻大師高世達以「魚躍龍門化神龍」作品。米其林星級餐廳Embers -郭庭瑋主廚於現場演示活動餐點-「米的閩南味-小米荖」帶來台灣米的創味之生。財政部莊翠雲部長及國庫署蕭家旗署長於財政部「瓊漿玉露館」中，和貴賓一起調「日安陽光」調酒，以高粱酒為基底，融合火龍果和鳳梨於一杯，展現出台灣多元共生的一面。

客委會則與達美樂攜手推出「客家小炒」、「梅干扣肉」口味披薩，美食展中可以搶先品嚐。嘉義縣政府帶來獲獎無數的嘉義三冠王-阿里山鄒築園咖啡、林家冠軍烏魚子以及林園製茶。嘉義縣長翁章梁更親自介紹阿里山咖啡，與「咖啡王子」方政倫一同於現場手沖咖啡，品味世界冠軍的台灣精品咖啡。

▲客委會與達美樂攜手推出「客家小炒」、「梅干扣肉」口味披薩。（圖／台灣美食展提供）
▲客委會與達美樂攜手推出「客家小炒」、「梅干扣肉」口味披薩。（圖／台灣美食展提供）
甫升格的農業部也在美食展展現臺灣農業的豐盛食力，邀請4位名廚包含法餐南霸天簡天才、阿霞飯店董事長吳健豪等，攜手12家田媽媽農村隱藏版美食連續四天帶來「時光記憶小辦桌」，現場Sinasera 24主廚楊柏偉邀請部長為鬼頭刀滷肉飯淋醬汁，品嚐來自台東的山海饗宴。

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