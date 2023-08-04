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7-11父親節大放送！巨無霸咖啡60元　霜淇淋、美式、拿鐵都買1送1

▲7-11父親節祭出巨無霸咖啡（左一）2杯120元，平均單杯60元比特大杯還便宜。（圖／業者提供）
▲7-11父親節祭出巨無霸咖啡（左一）2杯120元，平均單杯60元比特大杯還便宜。（圖／業者提供）

記者黃韻文/綜合報導

下周二8月8日是節氣「立秋」，更重要的是父親節！7-11感謝爸爸們的辛勞，快閃祭出5大好康，包括咖啡買1送1、霜淇淋買1送1，還有請老北喝「巨無霸咖啡」2杯120元；全家同步開跑酷繽沙、美式、抹茶拿鐵買1送1，《NOWnews今日新聞》整理各家亮點一次掌握。

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🟡7-ELEVEN

📌亮點1：巨無霸咖啡2杯120元
大杯的拎卡久，APP行動隨時取即起至8月9日推出超大杯（900ml）美式、拿鐵任2杯120元，單杯原價89元、平均每杯60元，相當於6.7折，比特大杯（660ml）還便宜，每日限量2000組、凌晨0時補貨上架，每人每日限購2組。

📌亮點2：門市咖啡買1送1
即起至8月7日期間，到門市享大杯精品美式買1送1、大杯精品拿鐵買2送1；以及黑糖珍珠撞奶、特大杯珍珠奶茶任2杯88元，或是優格好多青茶2杯88元。

▲7-11門市父親節優惠。（圖／業者提供）
▲7-11門市父親節優惠。（圖／業者提供）
📌亮點3：28杯美式888元
即起至8月9日期間，APP行動隨時取祭出多杯組888元，每會員限購4組。

◾濃萃美式28杯888元，平均每杯32元。

◾濃萃拿鐵22杯888元，平均每杯40元。

◾純奶茶／純奶青任選27杯888元，平均每杯33元。

◾珍珠奶茶／黑糖珍奶任選22杯888元，平均每杯40元。

◾咖啡風味飲品任選20杯888元，平均每杯44元。
（品項包括榛果風味拿鐵、太妃焦糖瑪其朵、伯爵紅茶拿鐵、贅澤八女抹茶拿鐵、脆酷摩卡咖啡）

◾中杯精品美式／拿鐵任選15杯888元，平均每杯59元。

▲7-11父親節線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
▲7-11父親節線上寄杯優惠。（圖／業者提供）
📌亮點4：芒果霜淇淋買1送1
8月起推出芒果口味新品「夏日芒芒霜淇淋」 ，周五六日使用icash Pay支付享買1送1。

📌亮點5：消費滿222元折22元
8月5日至8月7日限時3天，到門市買啤酒、健美機能、冰品3大類別指定商品，使用icash2.0、icash Pay、OPEN錢包等支付結帳，單筆消費滿222元立折22元。

🟡全家
全家「康康五」今（4）日起至8月6日限時3天，推出多達10樣商品買1送1，包括特大杯冰椪柑氣泡美式、特大杯冰西西里氣泡美式、厚濃靜岡抹茶拿鐵、經典黑炫酷繽沙（牛奶／拿鐵）都是買1送1。

▲全家「康康五」8月4日至8月6日限時登場。（圖／業者提供）
▲全家「康康五」8月4日至8月6日限時登場。（圖／業者提供）

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