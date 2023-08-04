熱暈一堆人！韓國辦世界童軍大會 挨批：是大型野外求生嗎？
全球多地近來氣候炎熱，一不小心就可能中暑，比如8月1日至12日，在韓國全羅北道新萬金營地舉行的第25屆世界童軍大會，就傳出已有至少400人中暑的消息，讓自家人都看不下去，怒批政府舉辦全球性活動，明知天氣很熱卻準備不足、漏洞百出，讓童軍大會淪為「生存遊戲」、「大型野外求生現場」的國際笑柄。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓國《中央日報》報導，活動方聲稱，中暑在任何國家都有可能發生，然而，大會舉辦前，就已經有人提過對天氣的擔憂，何況8月上旬本來就是韓國最炎熱的時期，新萬金營地又是人工填埋打造的一大片平野，沒有足夠可以乘涼的遮蔭處，超過4.3萬人要在白天超過攝氏35度的營地活動，就連室內也沒有妥善配備空調，不少參加者都表示，營地悶熱的程度簡直跟三溫暖有得比。
報導批評，對於這種事前完全可以預見的情況，活動準備卻依舊非常粗糙，洗手間和浴室數量不足，打掃和管理也不到位，連吃喝的東西都沒有準備夠，甚至有參與者爆料說領到發黴的烤雞蛋，直言「不完善的活動組織一個弄不好，就會演變成外交問題」，派出最多人參與的英國、美國、加拿大等國政府也通過駐韓大使館提出抗議。
除了天氣熱，糟糕的還有蚊蟲問題。報導指出，大會舉辦前剛下了多天暴雨，會場到處都是濕地和積水，加上炎熱，蚊子、隱翅蟲等蟲害都很猖獗，被叮咬的人很多，截至3日，因中暑和蟲咬致傷的患者就已超過1000人。
參加者和家長紛紛抱怨，「不斷有暈厥的外國人被送來，簡直像是戰區」、「沒有水，到淩晨2點都不能洗澡。廁所沒人管理，讓人噁心到不敢用」、「飯不好吃量還少，商店賣的都很貴」、「求求爸媽趕快來接我，我想回家」、「孩子和9個同學一起去的，3個已經退出了，週末我也要去接孩子了」。