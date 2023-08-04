「年輕族群心理健康支持方案」8／1上路！　「這些人」享3次免費心理諮商

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厭世代情緒風暴 憂鬱症年輕化＋就醫率低成隱憂憂鬱症被世界衛生組織（WHO）列為21世紀人類健康頭號殺手之一，且近年來有年輕化趨勢。根據2016至2021年健保就醫資料顯示，15-30歲年輕族群，有精神科相關診斷者，自22.1萬人成長至29.2萬人，總健保就醫人數占率，由4.8%成長至7.0%，整體成長率為47%。
而年輕族群撥打安心專線的原因，其中憂鬱傾向、家庭、人際困擾等問題就占了7成；此外，根據統計，年輕族群憂鬱症近4成應就醫未就醫。
每人3次免費心理諮商 3大重點一次看112年8月1日起，衛福部提供15歲到30歲有心理諮商需求的年輕朋友，每人3次免費心理諮商。心理健康司陳亮妤司長指出，年輕族群心理健康支持方案」的三大重點包括：
一、鼓勵年輕人勇於求助
二、尋求及認識心理諮商
三、加強高風險個案醫療轉介
衛福部期望透過此次方案鼓勵遭遇心理困境的年輕人勇於求助，認識與善用心理諮商。同時積極走在預防更前端，讓每一個案都能以心情溫度計評估，及時找出高風險個案加以預防處理，加強轉介醫療。
加強高風險個案醫療轉介 年輕人勇於求助精神科醫師鄧惠文指出，心理諮商可以幫助年輕朋友自我覺察，也具有傾訴情緒、釐清想法等功能，讓當事人可以透過心理衛生專業人員的協助，幫助年輕人面對問題、解決問題。
陳亮妤司長強調，年輕族群的憂鬱症常被貼上「抗壓性太差」或「只是叛逆期」的標籤，而錯失諮商與第一時間治療的良機，而家人也可能認為他們只是一時心情不好，而忽略其他的徵兆。同時也呼籲周邊的家人朋友們一起關心、陪伴，支持有心理諮商需求者善用資源，追求自己的健康心生活！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58769
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