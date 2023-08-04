胃鏡檢查確診胃癌別驚慌！　了解治療方針評估、預後、治療方法

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了解治療方針及預後評估 早期發現、早期治療不過，檢查出胃癌後該如何治療呢？李君豪醫師表示，首先治療方針以及預後，目前會依美國癌症聯合委員會（American Joint Committee on Cancer）的TNM分期方式，根據腫瘤侵犯胃壁的深度（T）、局部淋巴結侵犯的個數（N）、是否有遠端轉移（M）作為疾病的期別評估。
李君豪醫師提到，治療自然是以早期胃癌的預後最好，一旦合併淋巴結轉移，預後就會明顯變差，而較晚期的胃癌除了手術外，還須合併藥物治療、放射線治療，而末期胃癌則須以藥物治療為主，等腫瘤縮小後再評估是否可手術清除。
胃癌「治癒」以手術為主 了解手術範圍、方式因此，目前胃癌最佳的治癒方式仍是以手術切除為主，不過手術有許多不同的方式，醫師會依個別情況評估適合的手術方式。李君豪醫師表示，較淺的胃癌，目前可以考慮「內視鏡黏膜下剝離術」作為第一線治療。
不過，李君豪醫師指出，這類手術僅限於早期胃癌且未併有淋巴結轉移者使用，若切下來的胃組織邊緣仍有腫瘤殘存，依然必須進行胃切除手術，但是這對於部分早期胃癌病人而言，仍是一個不用接受大範圍手術的機會。
至於較深的胃癌、懷疑有淋巴結擴散的病人，李君豪醫師表示，根治性胃切除合併局部淋巴結清掃，仍然是治癒的唯一選項，醫師會根據腫瘤的位置、大小，選擇近端、遠端胃切除或全胃切除，而已被腫瘤局部侵犯的周邊器官也須做部分切除，此外也需清除腫瘤附近的淋巴結以及附近大血管的淋巴結。
胃癌並非無法治癒的疾病，李君豪醫師提醒，民眾應早期發現早期治療，並與醫師討論，選擇適合的治療方式。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/265-1-2.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58712
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