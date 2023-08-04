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《歡迎來到王之國》李俊昊信義區被1000人包圍！義警出動維持秩序

▲李俊昊現身信義區出席adidas活動，場外一樓、二樓天橋擠滿千人追星。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲李俊昊現身信義區出席adidas活動，場外一樓、二樓天橋擠滿千人追星。（圖／記者陳雅蘭攝）

記者陳雅蘭/台北報導

韓團2PM成員李俊昊近日因為主演電視劇《歡迎來到王之國》人氣再攀升，代言廣告接不完的他也受品牌之邀來台，原定3日出席活動與記者會，卻因為卡努颱風攪局，延至今（4）日上午10點在信義區登場。因為這是李俊昊相隔11年再來台，多達1000位粉絲一早到場守候追星，最早的5點半就在活動現場卡位，只為目睹偶像一面，官方為此請了多位義警在場維持交通秩序，驗證李俊昊非凡的人氣。

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▲李俊昊現身信義區出席adidas活動。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼李俊昊睽違11年再來台，人氣不減。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲李俊昊現身信義區出席adidas活動。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
李俊昊透露因為颱風的關係，3日整天都待在飯店度過，也幸運吃到芒果冰、珍珠奶茶、麻辣火鍋，他說：「我本來想去夜市走走...但有颱風。」李俊昊許願下次會找天氣好的時間，再造訪一趟台北，享受旅遊時光。

李俊昊表示相隔11年再來台，仍有許多粉絲歡迎他，還有大批媒體無畏惡劣天氣到場採訪，感到光榮與開心，他場上數次比愛心、送飛吻致意全場，並用中文表示：「謝謝。」李俊昊也說知道主演的戲劇《歡迎來到王之國》在台受到熱烈歡迎，這次能透過品牌邀約來台，可以親自跟大家致謝，真的非常開心。

《歡迎來到王之國》本週末將播出大結局，李俊昊說：「聽說這部劇很受台灣歡迎，我拍這部戲花了一年的時間，但兩個月就播完，滿捨不得的，不過聽到觀眾喜歡就很開心，本週一起好好欣賞最後兩集吧。」

李俊昊場上也分享工作計畫，今天結束台灣行程後會馬上到大阪舉辦演唱會，目前正在挑劇本，未來會出演何種戲劇作品仍是未知數，但不排斥挑戰各種角色，「我都願意試試看」。

記者會結束後，李俊昊在現場待了一小時補拍照片、受訪，場外歌迷仍守在現場不離去，李俊昊為了大家短暫現身場外跟粉絲道別，他說：「我很想你們！真的很熱，謝謝你們等了這麼久，希望下次可以再來，我也愛大家，大家回去要小心，下次見！」

▲李俊昊現身信義區出席adidas活動，離開前特地到場外跟粉絲道別。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲李俊昊離開前特地到場外跟粉絲道別。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲李俊昊現身信義區出席adidas活動。（圖／記者蕭涵云攝）
▲▼李俊昊颱風天在飯店度過。（圖／記者蕭涵云攝）
▲李俊昊現身信義區出席adidas活動。（圖／記者蕭涵云攝）
 
▲李俊昊現身信義區出席adidas活動，現場人潮滿滿超過1000人。（圖／記者陳雅蘭攝）
▲▼李俊昊現身信義區出席adidas活動，現場超過1000人。（圖／記者陳雅蘭、蕭涵云攝）
▲李俊昊現身信義區出席adidas活動，現場人潮滿滿超過1000人。（圖／記者陳雅蘭攝）
 
▲李俊昊現身信義區出席adidas活動，現場人潮滿滿超過1000人。（圖／記者蕭涵云攝）
 

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