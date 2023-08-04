香港選民登記人數下跌　料與政治氛圍低迷有關

我是廣告 請繼續往下閱讀
據統計，新公布的選民人數較去年減少8萬2000人或1.9%，連續兩年下跌，去年的跌幅為1.4%。
從登記選民的年齡看，18至20歲選民由去年約5.5萬人減少超過五成至2.6萬人。
另據公布，選舉事務處今年將8萬1000名選民剔出選民登記名單，較去年近6萬人增加逾35%，也是自2015年以來被剔出人數最多的一年。
這些選民被剔出名單的原因是沒有回覆選舉事務處的核實登記查詢。
2015年起，本地選民登記人數持續上升，由當年的369萬人增至2021年的447萬，其中2019年和2020年人數更加激增，相信這與「反送中」爆發期間、泛民主派呼籲支持者登記為選民有關。
在「反送中」結束後，香港實施了國安法，又改變了立法會和區議會的選舉模式，令一人一票的直選議席大減，同時設置限制，只有「愛國者」才能取得參選資格。
兩年前已有不少分析家和媒體預判，在這種政治氛圍下，市民投票的意願將會大減，也不願登記為選民。此外，大批港人移民，也導致原有選民人數基礎有所減少。
港府上月宣布，第7屆區議會選舉將於12月10日舉行，這也是港府改變區議員產生模式後首次舉行選舉。在「愛國者治港」原則之下，預料本屆參選者都只能是「愛國者」。
外界預料，這次區議會的投票率不會高。（編輯：陳鎧妤）1120804