名家論壇》盧燕俐／三撇步挑高息ETF　存越久賺越多

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比較值得探討的是，高息ETF的設計，目前多為季配息，且年化殖利率多為5％以上，配息本身就有停利的意義，配息後若不繼續滾存ETF，長期累積財富的效果，較不如市值型的ETF，像是0050(元大台50)與006208(富邦台50)。所以，持有高息ETF的人想停利，我會建議停利點千萬別設太低，免得台股多頭行情時，太早停利錯失了波段利潤。
回到這篇文章要探討的主軸，也是很多粉絲敲碗問的問題，目前基金公司發行的12檔高息ETF，要怎麼挑選，才能存越久賺越多？讀者不妨從以下幾個角度思考，也許能獲得一些答案。
1.多頭時代，就選科技股占比高的ETF：
台股每次多頭行情，都由新興科技產業領軍，2000年以來，分別有網通、手機、5G，目前則是AI，伴隨著資金大量炒作，本益比急速拉升，直到背離基本面甚遠，股價才開始大幅修正。
換句話說，想要靠高息ETF賺多頭行情，就應選科技股占比高的標的。這也就是今年以來(統計至8月2日)，0056績效多達40％，比同期00878的35％，還多贏5％，主因就是00878金融股占比約24％，相較下，0056金融占比還不到9％。
我認為，台股這波多頭還沒結束，AI族群只是陷入短線修正，個股會輪動，但整體產業趨勢向上。除了0056，掛牌才兩個月，鎖定科技股的00929(復華台灣科技優息)，也值得多留意與佈局。
2.在意配息穩定度，就從填息率下手：
有些投資人特別在意高息ETF的填息速度，填息越快，領息越開心，越有「存股靈成本」的成就感。幾檔新成立的高息ETF，配息紀錄不多，填息成果只單看這一年，也有失公允，不如把眼光放到歷史較悠久，且填息快速、配息穩定的ETF，像是00878與00713(元大台灣高息低波)。
其中，00878因股價較低，這兩年每季單次配息的金額約落在0.2~0.3元之間，金額低就增加了填息力道，多數能在一個月內填息成功；00713股價略高，單次配息金額約落在0.68到1.45元之間，近年也多一個月填息成功。00713歷年平均現金殖利率則是5％，略勝00878的4.19％。
3.定期定額存股無須在乎股價高低：
有些人選擇高息ETF時，認定股價最便宜最值得存，說是「00929現在股價是1字頭，00878是2字頭，0056是3字頭，00713是4字頭，」所以，00929最值得長期存。
這絕對是錯誤的迷思！ETF不是單一個股，是一籃子股票，市價創新高，反應的正是連結的指數所創造出的報酬率。如果買單張，越便宜入手門檻確實越低，但如果是定期定額，真的無須這樣比較，投資人要想的是哪一檔符合自身理財需求，再進行長期佈局。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
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