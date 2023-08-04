國台辦稱賴清德「麻煩製造者」 朱立倫：「疑賴論」國際發酵中
民進黨總統參選人、副總統賴清德12日將率團出訪友邦巴拉圭，往、返途中將過境美國紐約與舊金山，大陸國台辦對此表示，陸方堅決反對賴清德以任何由頭、任何形式訪美活動，批賴是「徹頭徹尾的麻煩製造者。國民黨主席朱立倫今（4）日表示，2024是關鍵選戰，若兩岸發生戰爭，是所有國際人士不願意見到的，這也是為什麼「疑賴論」不是只有在台灣、在兩岸、在世界都在發酵。
記者李春台／桃圓報導
朱立倫上午出席八德立委參選人邱若華婦女後援會成立大會後受訪，對於國台辦稱賴清德是「麻煩製造者」，朱說，他常跟許多外拼及國際友人接觸，其實大家都很擔憂，因為大家都知道賴清德是所謂的台獨金孫，他是可以雙手舉著喊台獨萬歲，是他自己口中所謂的務實台獨工作者，台獨對賴來講，就是他的DNA，今天就算他想要延蓋他的DNA，可是因為長期以來不管擔任立委、擔任市長或擔任行政院長、賴清德口中都一直在喊台獨，國際人士或對岸或是台灣的朋友都很擔憂這個事。
朱立倫表示，2024其實是一個非常關鍵的選戰，如果兩岸要走向衝突、走向戰爭，是所有國際人士不願意見到的，這也就是為什麼「疑賴論」不是只有在台灣，在兩岸、在世界都在發酵。