泰國「最美變性人」曬素顏照、夫妻甜蜜遊歐洲 網友：意想不到
泰國有「最美變性人」之稱的女星「寶兒」（Poyd Treechada）在7月底上傳一張素顏照，引起網友熱議，而她和丈夫的好感情也羨煞旁人，8月3日她和丈夫去爬山時不慎跌傷，只見丈夫親手幫她包紮和點藥，她也將過程拍照並上傳到社群平台，感情十分甜蜜。
國際中心賴正琳／綜合報導
寶兒因為在2013年演出香港電影《掃毒》，與張家輝、古天樂、劉青雲同場尬戲，又以與張家輝的親熱戲令人印象難忘，今年3月寶兒與她相識20年的丈夫結婚，兩人原本是同所學校的學長和學弟。由於丈夫是高富帥，寶兒嫁入豪門後也淡出演藝圈，偶爾會透過社群平台和粉絲們聯絡感情。
近期她和丈夫前往歐洲遊玩，在義大利旅遊時，她頂著素顏、僅上了眼線，開心地吃著冰淇淋。部份網友讚嘆她的美貌和膚質，部分網友則認為素顏有點像男生，不過兩派網友都對女神公開素顏照感到又驚又喜。
寶兒和丈夫的好感情也閃瞎眾人，兩人多次甜蜜合照，在歐洲各個旅遊景點留下動人的合影，粉絲們都覺得兩人的互動非常溫馨，讓眾多網友誇為「神仙眷侶」。
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