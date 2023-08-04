「離當選越來越遠！」 謝龍介批賴清德主張台獨走向戰爭
副總統賴清德8月將過境美國，被視為美國要面試台獨立場鮮明的民進黨總統參選人賴清德。向來強力監督賴清德的台南市議員謝龍介表示，賴清德的台獨立場會將台灣帶向戰爭，讓年輕人的父母擔心，直言賴清德離當選越來越遠。
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，在節目中邀請政治人物「直球對決」。首集邀請台北市議員王世堅、國民黨前台南市議員謝龍介、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓，同時邀請3名大學生互動、犀利提問。
大學生Alex問過去監督的對象要選總統，以後會持續監督嗎？謝龍介表示，王世堅都沒在說柯文哲好話，硬要是修理，但賴清德好不好他都說，他稱讚賴清德風度好，又有女人緣，但是賴清德主張台獨、準備兩岸戰爭，他就嫌這點，光是這點賴就頭抱著燒，從台灣頭到台灣尾問下來年輕人的父母都在煩惱，賴清德離當選越來越遠。
謝龍介說，萬一不幸賴清德當選總統，他若有機會擔任不分區立委，亦敵亦友、非敵非友，會在立院「一生監督你一人」。
《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。