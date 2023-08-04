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年紀輕輕瘦不下來，需考量就醫檢查
邱小姐在看到驗血報告單上，自己被判定為糖尿病前期的數值，使她聯想到罹患糖尿病的父親，一直飽受慢性病所苦。而她還年輕，孩子也還小，必須引以為戒，把身體照顧好，才能陪伴孩子一起健康成長。
也因此邱小姐積極配合醫囑、控制飲食，培養健康的生活習慣。前期利用藥物降低食慾，到中後期再逐步減少藥物，即便她看見過去很愛吃的高熱量食物擺在眼前，也因身體已經熟悉正確的飲食習慣，不再有想吃的欲望。
經過 3 個多月的治療與飲食控制後，邱小姐成功減重近 20 公斤，之後在規律運動，藉以增加肌肉、雕塑體態。後續抽血檢查，血液報告中各項指數也恢復正常，回到健康狀態。經過此次，她才瞭解原來減重也能吃飽吃好，瘦身也可以很愉快。
謝醫師進一步說明：「減重不應拘泥於體重機上的數字，而是關注身體組成分析，將降低體脂肪、提升肌肉量為目標，才是真正的健康減重，也才能擁有完美體態」。
正確飲食、擇食，才能成功健康減重
謝明蓁指出，「減脂七分靠飲食，三分靠運動」。飲食對於人體的影響非常大，即便是無法每天耗費時間和精力做運動的上班族，只要在吃的方面下功夫，也能夠輕鬆消除肚子肥肉。
現代人因為工作忙碌，除了三餐不定時，在挑選食物也較隨便。其實，只要慎選食物種類，遠離炸物、甜食等高熱量密度食品，並用心搭配每一餐的營養比例，確保碳水化合物比例不過量，並攝取足夠的蛋白質與纖維素，以及提升每日飲水量達 3000c.c.，就可以順利瘦身。
謝明蓁強調，許多人會嘗試許多偏方、藥物，就是為了解決肥胖問題，但真正的成功關鍵，其實是意志力和決心。而醫師能幫助病人的就是強化他們的減重動機，並協助養成健康習慣，因此如果減重遇瓶頸，不妨尋求專業醫師諮詢診治。
諮詢專家：花蓮慈濟醫院新陳代謝暨內分泌科主治醫師 謝明蓁
文 / 黃慧玫、圖 / 孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 就是瘦不下來，竟是糖尿病前期惹禍！醫提正確減重觀念助減肥成功