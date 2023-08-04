台中男童對壽司狂吐口水！家長店員不管 藏壽司道歉：應馬上關店
迴轉壽司充滿食用樂趣，但也暗藏食安危機。繼日本壽司郎爆出高中生舔醬油瓶口事件，台灣也驚傳有小孩對轉盤上的壽司「狂吐口水」，不僅一旁家長不管，店員得知後也不積極處理，消息曝光讓全網炸鍋，藏壽司立刻發聲明道歉滅火，並保證若再發生類似狀況，店鋪將立即停止營業。
記者黃韻文/綜合報導
有網友在Dcard發文抨擊，日前到藏壽司台中廣三SOGO店用餐時，發現對面一名男童不斷對轉盤上的壽司狂吐口水，且至少吐了5盤以上，但一旁的家長完全不制止，直到小孩發現被錄影了才停止行為。而原PO在告知店員後，店內作法也相當消極，讓他頓失胃口，直呼「有夠噁」。
藏壽司稍早立即發出道歉聲明滅火，除了嚴肅道歉之外，並承諾若是日後門市再遇到類似狀況，店鋪將立即停止營業，並將迴轉鏈上的商品全數廢棄，等迴轉鏈、鮮度君都清潔消毒後才會再重新營業。
🟡亞洲藏壽司股份有限公司聲明稿
感謝各位長年以來對亞洲藏壽司的支持與愛護。針對本公司台中廣三 SOGO 店消費者反應之衛生事件，茲說明如下 :
關於本次事件，當下收到消費者通報後，該店人員雖立即前往該桌席確認顧客及商品狀況，然對應上仍有不足之處，對此我們深感歉意。
今後，如遇類似狀況，店鋪將立即停止營業，待迴轉鏈上之商品全數廢棄、迴轉鏈、鮮度君等清潔消毒完成後，再重新營業。
為確保食品安全與衛生，該店同仁已針對相關坐席、迴轉鏈、鮮度君、餐盤等處，全面清潔消毒完成。
本公司對於本次事件造成消費者不安深感抱歉，為能提供安心舒適的用餐空間，未來也將持續落實衛生安全之管理。今後還請各位不吝支持。
亞洲藏壽司(股)