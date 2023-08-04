南市身障團體秋節禮盒預購開跑 以行動支持社福機構傳達好心意
中秋節即將來臨，台南市政府今(4)日上午舉行「2023台南好心意 圓來就是你」記者會，為身障機構團體增加秋節禮盒買氣。市長黃偉哲也頒發「台南好心意」標章給10家身心障礙機構及團體，請市民踴躍選購，以行動傳達對社福團體的支持。
記者林怡孜/台南報導
黃偉哲表示，今年市府協助身障機構團體，推出充滿台南特色風味的秋節禮盒，並設計「TAINAN PRESENTS 台南好心意」選物標章，希望集結愛的心意幫助身障團體，呼籲市民朋友與公益團體、民間企業及公司行號，多選用身障朋友用心製作的秋節禮盒來傳達對親友的祝福，讓收到的親友都可以感受到來自台南在地濃濃的情意和滿滿的祝福。
台南社會局表示，去年受到疫情關係，全球經濟疲乏，但身障秋節禮盒訂購仍達2萬多盒，讓受疫情衝擊的弱勢團體注入一股暖流。為增加身障機構產品的銷售業績、提高市場競爭力，市府持續提升其品質與行銷能力，今年為契合「台南好心意」主題，邀請各身障機構及團體設計結合「台南在地食材」、「台南在地品牌」、「台南在地特色包裝」的秋節禮盒，預定銷售目標為2萬3千8百30盒，銷售目標金額1千零83萬元，希望大眾共襄盛舉，以具體行動力挺社福機構。。
社會局說明，今年10家身心障礙福利機構及團體分別為嘉南療養院、展翼烘焙坊、蓮心園社福慈善基金會、台南市腦性麻痺之友協會、天主教瑞復益智中心、朝興啟能中心、心德慈化教養院、鴻佳啟能庇護中心、喜憨兒社福基金會、天主教美善社福基金會等團體，有意購買民眾可至台南市政府社會局官方網站或搜尋10家身心障礙福利機構及團體網站連結就可以選購各家身障單位之秋節產品，不管餽贈親友或是客戶，都是充滿愛心的選擇。