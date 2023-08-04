無名小站發跡4女神！峮峮「炸裂陳子豪」爆紅、周曉涵代言接不停

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一提到「虎牙美少女」，許多7年級生第一個聯想到的就是，以「Amanda」名稱風靡無名小站的周曉涵，她的高人氣受到網友大量關注！後來，周曉涵錄製綜藝節目《我猜我猜我猜猜猜》之「超人氣！網路美少女」單元，開創演藝事業，電信業、隱形眼鏡、內衣廣告接到手軟，一夕躍升為一線女星。
不只成為「廣告寵兒」，周曉涵在電視劇更是高產量演出，著名作品包括《我和我的十七歲》、《必勝練習生》、《必勝大丈夫》以及《機智校園生活》系列。事業順利之餘，「發電機」周曉涵緋聞也爆不停，宥勝、周孝安、陳楚河、王家梁、李運慶、梁正群等人，都與她傳過緋聞。
「表特版女神」蔡黃汝（豆花妹）唱歌、演戲還主持
蔡黃汝（豆花妹）高中時期鄰家女孩的清純形象，在無名小站經常帶來上萬瀏覽量，成為許多少男心中的「宅男女神」；後來，蔡黃汝去豆花店打工，認真工作的模樣被PTT網友捕捉PO上網，因而在PTT表特版爆紅，獲得「豆花妹」的稱號。
蔡黃汝能唱又會演，她發行過《情豆花開》專輯，更唱紅多首單曲〈迷人的危險〉、〈煙火〉、〈傷得起〉；參與數部電視劇演出，像是《1989一念間》、《我的愛情不平凡》、《我的青春沒在怕》；2021年5月2日，她加入綜藝節目《飢餓遊戲》主持群，主持2年多以來深受觀眾喜愛。蔡黃汝和八三夭樂團主唱阿璞穩交近7年，此事也常被拿出來笑虧她。
「啦啦隊女神」峮峮跨界主持！曾交往小鬼、與柯震東傳緋聞
曾為無名小站美女的吳函峮（峮峮），早期出遊照被網友放到PTT後，因神似日本女星深田恭子，獲得台版「深田恭子」的封號；峮峮曾參與節目《大學生了沒》錄製，後成為中華職棒中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，有一次她跳著球員陳子豪的應援曲，高喊「炸裂！陳子豪」的熱舞影片被放上網熱議，一夕之間爆紅到日本。
峮峮與蔡黃汝同期加入《飢餓遊戲》主持群，也出版過2本個人寫真集《一見峮心》、《QUNing》。感情方面，峮峮曾與已逝男星黃鴻升（小鬼）交往1年半，後與九把刀「御用男主角」柯震東頻傳緋聞，雖都對外稱只是朋友，仍引起大量討論。
「宅男女神」大元跨足歌手、演員！穩交男友鼓鼓長達10年
林艾璇（大元）曾被選為無名小站「年度十大人氣正妹」冠軍，擁有高達900多萬的人氣！後來她參與錄製節目《大學生了沒》，因擁有天使臉孔魔鬼身材獲封「宅男女神」，大元也組過女子團體「Popu Lady」，2012年發行首張寫真迷你專輯《一直一直愛》，正式跨足歌手領域。
除了拍廣告、發行寫真集，大元近年多以拍攝電視劇為主，像是《女兵日記女力報到》、《女力報到》系列、《羅雀高飛》、《門當互懟愛上你》，接下來還要推出新戲《惡靈世界》。現任男友為鼓鼓呂思緯，兩人交往至今長達10年，也對外大方「官宣」感情穩定中。