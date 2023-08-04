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T1／阿拉薩表達強烈歸化意願　顏行書：雲豹球團已經和籃協聯絡

▲外籍生阿拉薩是本屆PLG的選秀狀元，未料可能將轉戰T1聯盟。（圖／大專體總提供）
▲外籍生阿拉薩是本屆PLG的選秀狀元，未料可能將轉戰T1聯盟。（圖／大專體總提供）

記者黃建霖/臺北報導

台啤雲豹今（4）日宣布簽下台灣藝術大學外籍生前鋒阿拉薩（Joof Alasan），雙方達成複數年合約的協議，他也成為這支球隊新賽季首名外援球員。營運長顏行書表示，阿拉薩是他們未來新生代「核心三角」之一，也透露阿拉薩已表達出強烈歸化意願，球隊將幫助他達成這一目標。

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阿拉薩出生於甘比亞，現年21歲、身高205公分，臂展達211公分，他12歲時才接觸籃球，之前未受過正規訓練，卻憑藉天賦和不懈努力，在塞內加爾甲級聯賽獲得兩年比賽機會。2020年阿拉薩來台，並於110學年度大專籃球聯賽（UBA）中表現優異，一舉拿下得分、籃板和阻攻三項榜首。今年他在UBA場均貢獻23.2分、17.2籃板、2.9助攻和2阻攻，二分球命中率60.3%，三分球命中率25.6%。

顏行書在受訪時表示，阿拉薩已向球隊表達強烈的歸化意願，「他想成為中華民國的歸化球員，這對雲豹和中華隊來說都是加分，這也是他選擇我們球隊的一個重要原因。現在雲豹方面已經和籃協聯絡，那協會那邊也是樂觀其成，目前歸化不用放棄原有護照和國籍，我們就是按照程序去推動。」

顏行書表示，阿拉薩已承諾會在台灣久留，將朝著達成「在台灣每年合法居留183天以上，且連續5年」的歸化申請要求去努力，球隊也有觀察他的潛力和個性，認為他會是和林信寬以及高錦瑋身邊非常合拍的搭檔。

「我們球隊方面，就是想找一個可以長期在台灣比賽的洋將，會選擇阿拉薩與信寬及錦瑋也有很大的關係，他們就是本屆UBA中最好的3人，希望他們能在同一聯盟中建立起很好的默契，成為一球隊這個世代的三角核心、甚至是中華隊的搭檔。他將參加很多比賽，包括一些練習賽、甚至爭取去打未來的中華白隊。」書總直言，他們對於阿拉薩的看中是長遠的，也相信他有那個能力達到球隊對他的期望。

「他未來就是打4號位，我們國家在田壘之後，這個位置相對1-3號產出的人員比較少，所以希望他能補上這一塊·。」顏行書表示，在新總教練人選確認之前，暫時無法確定阿拉薩未來的定位，自己也不會保證他一定有時間和發揮空間，「這是要靠他自己爭取的，但長久來看我對他很有信心。」

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