向海致敬3／讓孩子在水裡像條魚！荷蘭游泳教育在親水中學自救

我是廣告 請繼續往下閱讀
當小朋友滿5歲以後，家長就有義務幫孩子報名游泳課程，讓他們從小就能親近水、克服對水的恐懼，並享受水中娛樂的樂趣，同時學習各種防溺技巧。這些游泳課程強調模擬各種掉入水中的情境，例如倒退掉入水中、正面落水、船隻翻覆等。因此，學童們必須在踩不到底的游泳池中學會自救，並經過測試取得游泳證照「Zwemdiploma」，以便分級能力。若未通過最基本的A級，即使是大人在有救生員的游泳池游泳，也必須使用臂圈。
荷蘭證照分ABC三級 學習自救是重點
「在荷蘭游泳證照中最簡單的就是A級，但A級的程度在台灣，不要說小朋友甚至是大人，可能很多都沒辦法達成。」在台灣推行荷蘭式游泳教育的救生員張景泓表示，荷蘭的游泳證照一共分為ABC三級，其中最基本的A級，考試內容包括在深水池中完成不戴蛙鏡游泳、踩水、跳水、著衣入水以及潛入水中穿越障礙後再獨立爬上水上漂浮物等關卡，「完成這些基礎考驗的很多都年僅5、6歲。」
張景泓指出，更進階的B級和C級，除了加強訓練游泳體能外，著衣入水環節還會從穿著夏天的衣服，進階到長袖以及厚重外套。「他們著重的是遇到狀況時的能力，而不是在於你游泳的姿勢正不正確、游得夠不夠快。」
台灣雖然近年來持續推行游泳與自救，但相對於荷蘭，技能要求顯得相對簡單。以「全國中、小學生游泳與自救能力五級基本指標」為例，國小畢業生所需具備的能力僅包括「游泳前進15公尺、水母漂30秒、仰漂或立泳15秒以上」，且教學場地都在踩到底的游泳池。此外，相較於防溺意識，教練和家長們更關注的是泳技和泳速。
泳池深度不夠、重泳技輕防溺 面對開放水域易慌亂
「台灣家長最常問的是，我的小孩什麼時候可以學會游泳？」
張景泓感嘆，即使台灣近幾年來開始重視學童水中自救能力，但社會風氣仍大多採「競技式教學」。教練大多在學生學會基本的水母漂、仰漂等技巧後，就把教學重心移到「四式的養成與正確性」，也就是把重點放在自由式、蛙式、仰式和蝶式的游泳技巧、泳姿和速度，真正投入自救能力的教學時間相當短暫。
另外，台灣游泳池的深度普遍落在120公尺到150公尺之間，輕易就能踩到或是用腳尖蹬到水底，造成不少民眾「誤以為自己很會游泳」，但一旦到了開放水域發現踩不到底，就會驚慌失措導致溺水，張景泓表示，「這就是所謂的『善泳者溺』。」
張景泓說，當今教育應翻轉思維，把「如何安全玩水」作為教學核心，而非把學生們都當成選手培育。就算台灣的教學環境不如荷蘭開放，但仍能嘗試在孩子們具有一定基礎後，就帶到深水池或安全的開放水域，練習在踩不到底的狀況下僅靠韻律呼吸、水母漂與仰漂撐2分鐘以上。唯有如此，才能在意外落水時，爭取到更多救援時間。
泳渡澎湖灣大使籲：「勇於挑戰深水池，游泳不該只是一項才藝。」
鐵人三項游泳教練、同時也是今年「泳渡澎湖灣」賽事大使的許汶而也認為，台灣的游泳教育都在踩得到底的游泳池完成動作，與實際落水時的情況根本不符，「做半套、做表面，其實什麼也沒學到。」
她建議民眾在學會基本的游泳技能後，應該勇於挑戰深水游泳池，因為只有在踩不到底的環境下反覆練習，才可能培養出在開放水域中，應該具備的水性與自救能力。
此外，許汶而表示，部分深水游泳池業者，則可以考慮適度降低使用門檻，而非一定要具備特殊證照或經特定的考試認證，才能使用深水池，讓民眾有更多克服深水恐懼的機會。而教育層面上，更不能再把游泳只當作是一項才藝，應該視為是一門重要課程。
不只荷蘭 日本防溺教育從小教起「游泳不是才藝是生命教育」
「日本人把游泳視為是生命教育的一環，是0到100歲的人都應該要會的一項技能」在日本伊藤萬游泳學校擔任教練的劉明利說。同樣是四面環海的島國，日本是將游泳視為人生每一階段都要常態性學習的運動，因此很多小朋友在嬰兒時期就會開始學游泳，以寓教於樂的方式培養親水能力；到了幼稚園階段，就會導入著衣入水。就算進入求學階段，「游泳課與國文、英文等課程，也都會是一樣的教學比例。」
不過在台灣，游泳卻經常性的與珠心算等才藝畫上等號。家長往往只要求學科成績，卻不會要求孩子必須學會游泳、懂得防溺，「反正不要隨便跑去玩水就好了」，只有在寒暑假，為了消耗孩子的體能或是打發時間，才會幫孩子報名游泳班。
為了符合教學期待，游泳教練慣性會以「能游多少公尺」、「多久內可以游完一定距離」當作教學標準，這些都和日本「先學自救，再學游泳技能」的態度有明顯落差。
台灣游泳池的設置率、開放性、深度等硬體設備，雖然無法與他國相較，但防溺與自救教育不該為此畫地自限，只有觀念轉換，讓孩童可以從小親水、近水與進水，防溺向下紮根，將水中自救作為生活必備的求生能力，才有可能從根本降低溺水率，讓四面環海的台灣成為真正的海洋國家。
更多「迎向海洋國家」相關新聞。