軍方集體共諜案「海巡署1士官兵也涉案」 台北地院裁准收押禁見
一名扯鈴教練魯姓男子疑受大陸軍情人員指示在台，自去（2022）年4月起，刺探多個營區、單位軍事機密，上（7）月19日逮補7人後，檢方裁定5人收押，不過經檢調進一步追查後發現，海巡署北部分署馮姓士兵也遭吸收，因此於日前進行搜索拘提，並在昨（3）日下午依涉嫌國家安全法，向法院聲請收押禁見獲准。
記者林莞茜／綜合報導
據指出，某陸軍營區輔導長發現，有部分士官兵在營區作息不正常，且疑有有蒐集經手的公務機密或軍事祕密舉動，遂循級通報，國防部獲報後，立即採取損害管控作為，並通報國安單位；經調查，國防部政治作戰局發現，至少有6個陸軍營區及機敏單位士官兵疑有蒐集人事等文書機密資料情況，懷疑幕後恐有共諜組織操控，移請調查局國安站、北檢指揮偵辦。
北檢指揮調查局國家安全工作維護站、新北市警察局，兵分25路前往至陸軍金門防衛指揮部、新北市淡水陸軍營區、6軍事機關等處展開搜索，並約談魯紀賢等7名涉案人，並申請羈押禁見獲准。
檢調進一步追查後，再抓出一名海巡署北部分署馮姓士兵疑共諜洩密，台北地檢署於本（8）月2日拘提到案訊問，並在昨日以涉犯《國家安全法》，向法院聲請羈押禁見，下午開庭後裁准收押禁見。
對此，海巡署表示，北部分署第八岸巡隊同仁疑涉洩密案，全案已進入司法偵辦階段，基於偵查不公開原則，將秉持「勿枉勿縱」及「絕不護短」之態度全力配合調查，並持續宣導強化同仁正確法紀教育觀念。