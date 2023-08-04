獨／三上悠亞擠走河北彩花站C位！台灣行僅她能戴百萬珠寶拍美照

網紅變大明星！趙露思國中自拍引轟動　許凱曾是淘寶最搶手男模

▲陸劇女神趙露思曾是網路紅人。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）
▲陸劇女神趙露思曾是網路紅人。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）

記者楊穎軒／綜合報導

網美或網帥擁有龐大的粉絲基礎，人氣保證成為當明星所應具備的條件之一，大陸演藝圈不少從網紅轉為藝人的例子，如新生代戲劇女神趙露思、第一網紅馮提莫、《延禧攻略》男神許凱等人。

我是廣告 請繼續往下閱讀
趙露思　國中清純照轟動網路

24歲趙露思國中時以一組張清純又無害的自拍照轟動網路，美照被轉貼至各大論壇，來台灣唸明道大學時尚造形系後，曾為了投資的學校美食街攤位，親自到北斗市場挑豬肉餛飩的食材，美貌風靡校園，2017年參演古裝言情劇《鳳囚凰》開啟演員路，後來演出多部甜寵劇，主演《傳聞中的陳芊芊》「陳芊芊」一角打開知名度，成了繼趙麗穎後的新一代陸劇女神。

▲趙露思國中自拍照流傳各大論壇。（圖／翻攝自微博）
▲趙露思國中自拍照流傳各大論壇。（圖／翻攝自微博）
▲趙露思是新一代陸劇女神。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）
▲趙露思是新一代陸劇女神。（圖／翻攝自趙露思工作室微博）
許凱　淘寶網最搶手男模

28歲許凱讀華南農業大學金融系時，因為有著俊美小臉、187公分衣架子身高，加上對本科沒有興趣，便應徵平面模特兒當打工，成為當時淘寶網站上炙手可熱的服裝男模，在網路上小有名氣，曾拿下廣州國際模特大賽全國總決賽平面組冠軍，因而踏入時尚圈，2016年休學並簽給現在的經紀公司，2年後與吳謹言配對演出清宮劇《延禧攻略》，憑「富察·傅恆」一角走紅。

▲許凱讀大學時就藏不住明星味。（圖／翻攝自微博）
▲許凱讀大學時就藏不住明星味。（圖／翻攝自微博）
▲許凱是當紅戲劇小生。（圖／翻攝自許凱soso事務部微博）
▲許凱是當紅戲劇小生。（圖／翻攝自許凱soso事務部微博）
馮提莫　大陸第一美聲網紅

31歲馮提莫8年多前在直播平台鬥魚與粉絲玩遊戲，有一副好歌喉的她，開始為粉絲翻唱口水歌，加上長相甜美，自此在網路上爆紅，抖音至今累積2465.9萬人追蹤，是大陸第一實況主，曾被抖內4000萬元新台幣，2016年為電影演唱片頭曲，隔年發行個人首支單曲，正式踏入音樂圈，2019年推出個人翻唱專輯、舉辦演唱會，賺進大把鈔票。

▲大陸知名網紅馮提莫向來對外宣稱單身，卻遭網路女主播「軒子巨 2 兔」 的前助理陳賢踢爆，其實早在 2015 年嫁給一名遊戲實況主，婚後仍四處陪睡土豪。（圖／翻攝自微博）
▲馮提莫從直播平台發跡，如今身價不可同日而語。（圖／翻攝自微博）
▲馮提莫大病初癒後將重返音樂圈。（圖／翻攝自馮提莫微博）
▲馮提莫大病初癒後將重返音樂圈。（圖／翻攝自馮提莫微博）

大陸第一網紅馮提莫確診甲狀腺癌晚期！康復後報平安：我會唱下去

馮提莫直播唱歌爆紅！曾認收700萬見乾爹　駁斥已婚消息

趙露思《後浪》收視開紅盤　新CP搭23歲《青春有你》C位羅一舟

許凱曬冰塊腹肌！上身全裸展現超深人魚線　30萬人讚爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀