網紅變大明星！趙露思國中自拍引轟動　許凱曾是淘寶最搶手男模

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24歲趙露思國中時以一組張清純又無害的自拍照轟動網路，美照被轉貼至各大論壇，來台灣唸明道大學時尚造形系後，曾為了投資的學校美食街攤位，親自到北斗市場挑豬肉餛飩的食材，美貌風靡校園，2017年參演古裝言情劇《鳳囚凰》開啟演員路，後來演出多部甜寵劇，主演《傳聞中的陳芊芊》「陳芊芊」一角打開知名度，成了繼趙麗穎後的新一代陸劇女神。
許凱 淘寶網最搶手男模
28歲許凱讀華南農業大學金融系時，因為有著俊美小臉、187公分衣架子身高，加上對本科沒有興趣，便應徵平面模特兒當打工，成為當時淘寶網站上炙手可熱的服裝男模，在網路上小有名氣，曾拿下廣州國際模特大賽全國總決賽平面組冠軍，因而踏入時尚圈，2016年休學並簽給現在的經紀公司，2年後與吳謹言配對演出清宮劇《延禧攻略》，憑「富察·傅恆」一角走紅。
馮提莫 大陸第一美聲網紅
31歲馮提莫8年多前在直播平台鬥魚與粉絲玩遊戲，有一副好歌喉的她，開始為粉絲翻唱口水歌，加上長相甜美，自此在網路上爆紅，抖音至今累積2465.9萬人追蹤，是大陸第一實況主，曾被抖內4000萬元新台幣，2016年為電影演唱片頭曲，隔年發行個人首支單曲，正式踏入音樂圈，2019年推出個人翻唱專輯、舉辦演唱會，賺進大把鈔票。