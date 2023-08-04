黃嘉千開戰前夫夏克立！郭子乾大讚好友心情 她說：凡事交給上帝
女星黃嘉千與前夫夏克立的離婚風波越演越烈，雙方各說各話。夏克立多次聲明，自己從未家暴過黃嘉千，而黃嘉千則透過律師聲明指控夏克立不斷對外扭曲事實。對此，黃嘉千好友郭子乾則透露黃嘉千的心情近況，更大讚好友的態度，「她說『凡事交給上帝』！」
記者詹鎰睿/台北報導
藝人郭子乾日前接下《NOWnews今日新聞》網路政論節目《鄉民大學問》的主持棒，由於郭子乾前陣子才和黃嘉千合作舞台劇《淡水小鎮》，被問到好友目前的心情如何，他透露，黃嘉千近況非常好，反而還很會安慰其他人，「她說，凡事都交給上帝！」
郭子乾認為，與其說順其自然，反而是黃嘉千想開了，無論在怎麼樣的紛爭，黃嘉千都沒影響到家人，讓郭子乾大讚，「她這點拿捏得很好！」郭子乾強調，這種事情，也只有當事人比較了解。
談到近期紛紛擾擾的演藝圈MeToo事件，特別是NONO和許傑輝，郭子乾則直言，NONO最終還是要自己出來面對，相信這個時間點用LINE或是打電話，「我相信他都不會回！」郭子乾說，他的關心還是會在，「只能說這件事情，只有他（NONO）能夠自己面對。」
至於許傑輝，郭子乾坦言，自從節目《全民最大黨》後，兩人已經長達12年沒有聯絡，就連大家的聚餐都沒有邀請許傑輝。面對如何拒絕外界誘惑？郭子乾也分享，太太給他的名言「你在這圈子這麼複雜，你最好要做到避嫌。」以免被外界看圖說故事，或是去做過度的聯想。