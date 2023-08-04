T1／澄清雲豹沒有在阿拉薩成狀元後接觸　書總坦言「當下已放棄」

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在今年PLG選秀中，阿拉薩以首輪第一順位被攻城獅選走，不過該球團在本月的2日表示，未能和和自家狀元達成簽約共識，加盟破局。2天之後，雲豹就宣布和前者簽約，也引起了外界的討論。
阿拉薩報名了PLG選秀、且已經被攻城獅選中，若有意加盟雲豹，為何不一開始就選擇報名T1聯盟的選秀呢？這個問題目前沒有答案。不過雲豹方面，由GM顏行書進行了回應，他澄清在攻城獅選擇阿拉薩當狀元之後，球隊「就已經放棄爭取他的計劃」了，直到後續得到簽約破局的消息，他們才重燃希望。
「很意外他能加盟。因為阿拉薩成為狀元之後，我們就已不做他想了——加上他又沒有報T1選秀——所以我們認為他們一定是談好了才去的。但是他最後沒有和攻城獅達協議，後續經紀公司通知我們，球隊才開始有計畫（去追求他）。」書總在受訪時這樣回應。
不過這幾年，外籍生在職籃聯盟的發展並不是很順利，加上T1聯盟廢除第三類球員規定後，外籍生要和洋將競爭位置，挑戰將更加艱鉅。關於這一點，顏行書也透露雲豹球團的想法和計畫。
顏行書表示，在新任總教練確定、並了解他對於這支球隊的想法之前，自己不能承諾阿拉薩在新賽季的上場時間和發揮空間。但他認為長久而論球隊就是要培養他，他自然也必須展現相應的實力、去爭取在球隊的定位，「我無法預測他第一年會是什麼表現，但長久來看，相信他絕對會成為我們球隊本土球員很大的助力，我相信他自己也知道要經歷什麼樣的考驗。」