統一進軍東北亞！砸7.5億赴韓建物流中心　著眼未來10年銷售發展

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熊津為知名飲料甜食製造公司，最具代表性的產品項目有大麥汁、蘆薈飲、玉米鬚茶，皆具高市占率。在統一正式併購熊津後，陸續在台灣7-ELEVEN推出韓國零食、糖果、冰品、飲料，甚至有主打健康取向的紅蔘飲在門市上架，商品占比仍持續提升當中。
新建的物流中心及廠房位於忠清南道公州市，建造時間自2022年4月起，總體高達1.5萬坪，第一階段1萬坪大型常溫物流中心將於明年2月完工，3月啟用。
熊津指出，物流中心乘載量大，主要是由於統一集團董事長羅智先已預先為未來10年銷售做準備。
熊津總經理李芷浩表示，熊津覆蓋韓國的零售通路高達97%，主要集中在便利店、大型超市和E-commerce，並保持每年約8至10%的增長率。自2019年統一與熊津合倂後，除了2020年受新冠疫情影響之外，每年都保持約8.5%的增長，提供消費者多樣、優良的產品成為品牌競爭力，是持續保持成長的主要原因。
目前熊津生產的產品約有250種，共3大工廠，其中包括咖啡、飲料、咖啡、紅參、甜食、水等10條生產線，截至2022年底的銷售額約3000億韓元（新台幣74億）。
熊津目前已出口約40多個國家，包含越南、台灣等，以各國飲食文化及該國缺少的商品，作爲佈局海外市場的策略。公司年出口總額約爲270億韓元（新台幣逾6億），佔總銷售額的約9%。