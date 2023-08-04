駁金溥聰炮口對內說 朱立倫：不要做親者痛、仇者快的事
國民黨總統參選人侯友宜邀來金溥聰助選操盤，但卻傳出國民黨內部不滿擔任侯友宜競選辦公室執行長的金溥聰什麼事都砲口對內，侯辦昨日澄清絕無此事，透露金為此還特別致電黨主席朱立倫。朱立倫今（4）日被問到和金通電話聊了什麼？他表示，絕對沒有砲火對內，也不會有黨內爭議，7月23號之後，可以明顯感受到基層團結的力量，喊話「親者痛、仇者快的事，我們都不要做」，任何的分散力量都會造成民進黨最大的勝選機會。
記者李春台／桃圓報導
朱立倫說，現在最希望看到國民黨內爭議的是民進黨，民進黨想要掩蓋他們6位立委參選人退選，也想要掩蓋他們的「信賴危機」，反倒國民黨現在其實是團結一致，砲口對外，每天都有非常密切的造勢活動，讓所有的小雞跟母雞連結在一起，最後一定會團結勝選。
前立委沈富雄形容鴻海集團創辦人郭台銘是吳三桂，喊話要國民黨中央對郭下重手。朱立倫對此表示，國民黨現在就是團結一切可以團結的力量，723全代會之後可以明顯感受到基層團結的力量，大家都覺得只有團結才有希望，任何的分裂、任何的分散力量都造成民進黨最大的勝選機會，「親者痛仇者快的事，我們都不要做，大家小我小一點、大我大一點，成功不必在我、成功一定有我，就是秉持這樣的決心。」