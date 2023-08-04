亞洲準譯與Illumina簽署MOU　拓展mNGS應用於感染症領域

我是廣告 請繼續往下閱讀
急重症感染疾病 不易檢測病原亞洲準譯創辦人暨執行長劉君豪表示，亞洲準譯是台灣第一家病原微生物體次世代定序的實驗室，能抓出傳統檢測無法檢出的病原，鎖定mNGS最具臨床應用潛力的「不明感染症」臨床檢驗，已於2023年年初正式通過衛福部LDTs認證。
目前急重症感染疾病如重症肺炎、敗血症、腦炎 / 腦膜炎等，仍有15〜60%的比例無法檢出病原，醫師無法精準治療，也提升患者死亡風險。劉君豪表示，臨床上面對感染問題，醫師們以往是透過假設患者感染的致病菌，進一步針對致病原培養篩檢，但若猜測錯誤，又得重新假設與培養，如此來回檢測不僅耗時，也拖延了治療時機，對於病人和家屬更是心理折磨。
基因定序比對資料庫 精準找出致病菌mNGS透過基因定序的方式，鎖定檢體中所有的遺傳資訊，比對資料庫中細菌、真菌、病毒、寄生蟲等上萬種病原資料，快速精準找到關鍵致病原，將傳統檢出率26%提高至88 %，甚至可以檢出未知病毒，形成保護網。而且48〜72小時即可取得報告，讓醫師能精準用藥，救治患者。
提升醫學臨床治療精準度與效率Illumina台灣營運長鄭裕翔表示，mNGS應用在感染症非常必要，除了癌症篩檢、罕病篩檢，感染症也是重點發展方向，尤其新冠疫情過後得再防範新興傳染疾病，但許多病原體出現抗藥性，無法仰賴傳統檢測方式，而mNGS 能提高診斷，拯救更多寶貴生命。
鄭裕翔表示，Illumina從過往專注從科研慢慢轉向臨床，關注到亞洲準譯已深耕感染症多年，不僅積極建立台灣當地病原體資料庫，同時不斷地與國際接軌，與各科研單位、醫院舉辦學術研討會，更積極將此技術推廣使用於臨床。
劉君豪透露，過往臨床試驗使用在中樞神經感染、呼吸道感染、血液感染等，而 mNGS預計將應用在重症加護病房的患者，了解是否能透過 mNGS 檢測及早找到可能感染原，給予相應的治療方式，並已通過 IRB，預計最快年底有初步成果。
亞洲準譯期待透過雙方的合作研究，將mNGS的生物技術幫助臨床患者得到更好治療結果，現階段重點著眼於台灣，未來也不排除加速推往國際市場。雙方此次合作，期待共同激發基因體應用在診斷、治療的新潛力，打造更精準的醫療照護環境。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58729
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw