士林補習班無預警倒閉！老闆人間蒸發 半年後被發現「屍首分離」
台北市士林區一間知名補習班今年3月突然無預警倒閉，有部分家長補習費遭積欠，因而在補習班門前貼字條討款，也嘗試在該網路留言試圖追討費用，不過陳姓負責人遲遲未回應，豈料時間過去數月，前天（2日）陳男疑似被人發現陳屍補習班內數月，且「屍首分離」，不過警方介入調查後初步排除他殺可能，目前確切死因、死者身份仍待警方近一步釐清。
記者孫唯容／綜合報導
該補習班位在士林區中正路，經營超過2年，看似營運狀況正常，不料在今年3月突然宣布關閉，導致部分家長補習費拿不回來，質疑陳姓負責人惡意倒閉，但以各種方式都聯繫不上陳男，而他也未曾給予家長回應。
警方指出，由於該補習班為陳男租屋用以經營，但房東從3月起也聯絡不上陳男，甚至遭房東提起遷讓房屋民事訴訟，直到8月2日房東請友人上門查看，才驚見陳男陳屍屋內，嚇得立即報警。
警方表示，根據初步調查顯示，陳男在補習班內輕生，不過已經陳屍數月，導致身體已嚴重腐爛，並屍首分離，雖然死者錢包裡面有身份證明文件，但遺體已無法辨識，後續將進一步相驗確認身分並釐清死因。
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