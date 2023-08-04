美債信評遭降！分析師：灰犀牛衝出來　恐影響美股與台股到今年底

研華董座直言不是AI股　展望Q3接單不如預期、股價今跌逾7%

▲研華董座劉克振坦言公司研華不算AI概念股，但會導入生成式AI。而研華今（4）日股價呈現弱勢，終場跌29元，收在353元，跌幅7.5%。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲研華董座劉克振坦言公司研華不算AI概念股，但會導入生成式AI。而研華今（4）日股價呈現弱勢，終場跌29元，收在353元，跌幅7.5%。（示意圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

研華今（2022）年第2季合併稅後淨利為30.04億元，年增率22%，第二季合併每股稅後盈餘達3.51元。累計上半年獲利為59.64億元，年增19%，上半年每股則賺6.97元，研華2023上半年營收及獲利雙創同期新高紀錄。不過，展望第3季，主要受到接單不如預期，預估單季營收約季減1成、年減2成，且董座劉克振還坦言公司不算AI概念股，但會導入生成式AI。而研華今（4）日股價呈現弱勢，終場跌29元，收在353元，跌幅7.5%。

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研華第2季合併營收達新台幣170.28億元，較去年同期營收持平。單季營業毛利為70.14億元，毛利率41.2%，營業利益為34.30億元，營業利益率20.1%，合併稅後淨利為30.04億元，年增率22%，第2季合併每股稅後盈餘達3.51元。

累計今年上半年研華合併營收達344.24新台幣億元，較去年同期成長4%，營業毛利為139.25億元，毛利率40.5%，營業利益為69.31億元，營業利益率20.1%，合併稅後淨利為59.64億元，年增19%，上半年每股稅後盈餘達6.97元，研華2023上半年營收及獲利雙創同期新高紀錄。

但展望第3季，面對全球高通膨與中國復甦未明等雙重挑戰，整體接單狀況明顯降溫，預期第3季營收動能，將反映自年初以來接單不振而面臨衰退局面。研華於工業自動化、EV充電樁設備、能源轉型應用等高成長領域積極布局，並以Sector Driven策略集結並對準之產業領域、育成行業專才，期望在AIoT產業中取得先機。

針對近來市場關注的AI議題，研華董事長劉克振表示，近期很多人問他研華是不是AI概念股，他都回答不是，他說因為AI概念股是根據ChatGPT產生的，主要受惠的是伺服器公司，而研華則是AIoT +邊緣運算設備的廠商。

劉克振直言，「研華不是AI概念股」！說不希望因為短線股價暴漲害投資人虧錢，這有違公司經營理念，他比較希望公司能保持高穩定度，一起起股東們享受到公司成長的果實。但他也預期，AIoT市場將進入加速成長期，研華也將會擴大對AI的相關投資，內部已決定大幅導入生成式AI。

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