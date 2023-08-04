寶島眼鏡ESG展現綠色行動力 環保鏡框、行動會員卡實踐環境永續
近年來ESG蔚為風潮，有越來越多的企業投入成本，希望在品牌擴張的同時，也落實環境永續概念。眼鏡龍頭品牌寶島眼鏡，除了提供時尚眼鏡、隱形眼鏡及各式名牌精品鏡框外，也在環保鏡框、行動會員卡、電子保固卡及辦公室無紙化等四大面向，積極展現綠色行動力。
生活中心/綜合報導
寶島眼鏡為了落實環境永續責任從產品端下手，新品膠框就是以植物提煉製成，能夠減少樹木的砍伐，這樣透過植物提煉的環保材質，可以給消費者最無負擔的新選擇，贈品也從紙袋升級成可重複使用的環保購物袋，達到減少砍伐樹木的需求，再生筆記本內頁也以再生紙漿製成，循環使用更加永續。
另外，經過統計，寶島眼鏡發現每一張會員卡在製造過程中，會產生5公克的塑料，為了響應全球推動環保理念，早從2017年起，就改為發行「行動會員卡」，目前累計發行超過230萬張，因此，減少了許多塑料的產生。不只這樣，寶島眼鏡致力於服務民眾，相關商品也都會有保固卡來保障民眾權益，為了推動環境永續，從2020年底開始，因應紙張減量等全球環境議題，推動配鏡保固卡電子化，只要是寶島眼鏡會員配眼鏡，都可以直接在APP內查詢電子保固卡，不僅保固卡不會弄丟，又能愛護環境，上線至今已經累積發出近100萬張電子保固卡。
除了會員端的環境永續改革有感，寶島眼鏡總公司辦公室也盡力朝向無紙化作業努力，減少傳統繁複的實體紙張文件，希望能減少樹木砍伐及減少二氧化碳排放。寶島眼鏡在台深耕多年，一直以來都是民眾所信賴的品牌，透過環保鏡框、行動會員卡、電子保固卡、辦公室無紙化等四大面向，力求各面向落實對環境保護的最大可能，達成與環境共好綠色消費行動力！