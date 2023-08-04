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寶島眼鏡ESG展現綠色行動力　環保鏡框、行動會員卡實踐環境永續

▲眼鏡龍頭品牌寶島眼鏡，除了提供時尚眼鏡、隱形眼鏡及各式名牌精品鏡框外，也在環保鏡框、行動會員卡、電子保固卡及辦公室無紙化等四大面向，積極落實環境永續。（圖／品牌提供）
▲眼鏡龍頭品牌寶島眼鏡，除了提供時尚眼鏡、隱形眼鏡及各式名牌精品鏡框外，也在環保鏡框、行動會員卡、電子保固卡及辦公室無紙化等四大面向，積極落實環境永續。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

近年來ESG蔚為風潮，有越來越多的企業投入成本，希望在品牌擴張的同時，也落實環境永續概念。眼鏡龍頭品牌寶島眼鏡，除了提供時尚眼鏡、隱形眼鏡及各式名牌精品鏡框外，也在環保鏡框、行動會員卡、電子保固卡及辦公室無紙化等四大面向，積極展現綠色行動力。
 

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▲膠框材質鏡框以植物種子提煉製成，能夠減少樹木砍伐，提供無負擔的新選擇。（圖／品牌提供）
▲膠框材質鏡框以植物種子提煉製成，能夠減少樹木砍伐，提供無負擔的新選擇。（圖／品牌提供）
寶島眼鏡為了落實環境永續責任從產品端下手，新品膠框就是以植物提煉製成，能夠減少樹木的砍伐，這樣透過植物提煉的環保材質，可以給消費者最無負擔的新選擇，贈品也從紙袋升級成可重複使用的環保購物袋，達到減少砍伐樹木的需求，再生筆記本內頁也以再生紙漿製成，循環使用更加永續。
 

▲寶島眼鏡針對台灣設計師聯名系列鏡框推出配鏡即贈送環保購物袋及由再生紙漿製成的再生筆記本。（圖／品牌提供）
▲寶島眼鏡針對台灣設計師聯名系列鏡框推出配鏡即贈送環保購物袋及由再生紙漿製成的再生筆記本。（圖／品牌提供）

另外，經過統計，寶島眼鏡發現每一張會員卡在製造過程中，會產生5公克的塑料，為了響應全球推動環保理念，早從2017年起，就改為發行「行動會員卡」，目前累計發行超過230萬張，因此，減少了許多塑料的產生。不只這樣，寶島眼鏡致力於服務民眾，相關商品也都會有保固卡來保障民眾權益，為了推動環境永續，從2020年底開始，因應紙張減量等全球環境議題，推動配鏡保固卡電子化，只要是寶島眼鏡會員配眼鏡，都可以直接在APP內查詢電子保固卡，不僅保固卡不會弄丟，又能愛護環境，上線至今已經累積發出近100萬張電子保固卡。
 

▲寶島眼鏡APP發行行動會員卡，除了減少塑料也能夠讓會員更輕鬆完成累兌點。（圖／品牌提供）
▲寶島眼鏡APP發行行動會員卡，除了減少塑料也能夠讓會員更輕鬆完成累兌點。（圖／品牌提供）
▲寶島眼鏡APP透過電子保固卡，讓會員輕鬆掌握配鏡的保固狀態也同步減少紙張列印。（圖／品牌提供）
▲寶島眼鏡APP透過電子保固卡，讓會員輕鬆掌握配鏡的保固狀態也同步減少紙張列印。（圖／品牌提供）
除了會員端的環境永續改革有感，寶島眼鏡總公司辦公室也盡力朝向無紙化作業努力，減少傳統繁複的實體紙張文件，希望能減少樹木砍伐及減少二氧化碳排放。寶島眼鏡在台深耕多年，一直以來都是民眾所信賴的品牌，透過環保鏡框、行動會員卡、電子保固卡、辦公室無紙化等四大面向，力求各面向落實對環境保護的最大可能，達成與環境共好綠色消費行動力！

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