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中醫師吳宛容表示，「僵直性脊椎炎」是一種不明原因的自體免疫性疾病，不過約有 90% 的僵直性脊椎炎患者具有 HLA-B27 基因。患者的脊椎會處於慢性發炎，會侵犯薦腸關節、脊椎關節和近軀幹的大關節。
僵直性脊椎炎與「風、寒、濕」有關
僵直性脊椎炎發病年齡通常早於 40 歲，病程較長。臨床表現為下背痛，且早上有僵硬感超過 30 分鐘，出現關節疼痛，像是恥骨、膝蓋等處，有時手指、腳趾等遠端關節也會發炎腫脹。
吳宛容指出，僵直性脊椎炎在中醫屬於「痹症」的範圍，中醫認為「痹症」的產生和「風、寒、濕」邪氣有關。
如果關節病變部位會轉移不定，有如風之走勢，則稱作「行痹」，通常見於類風濕關節炎的患者。若是「寒邪」引起的關節病變，則會有嚴重的關節疼痛，這種情形稱作「痛痹」。而若是由「濕邪」引起的關節腫脹感，則稱作「著痺」。
中醫辨證 4 症型，對症用藥
《黃帝內經•素問•長刺節論》說：「病在骨，骨重不可舉，骨髓酸痛，寒氣至，名曰骨痹」。所以此病的中醫治療上，主要以活血止痛、舒筋骨、利關節為主，而根據中醫辨證論治又可分為不同的證型，再依不同證型對症用藥。
肝腎虧虛型
症狀：脊椎僵硬疼痛，背部肌肉痠痛，不能久立久坐，腰膝痠軟，頭暈耳鳴。
治則：補腎填精兼養肝
方藥：左歸丸合上芍藥甘草湯。左歸丸具有滋補腎陰的功效，搭配芍藥甘草湯緩急止痛又可柔肝。
氣血虛弱型
症狀：腰背僵硬疼痛，倦怠乏力，腰膝疼痛，心悸氣短，食慾差，消瘦，面色痿黃。
治則：補氣血兼活血通絡
方藥：獨活寄生湯加減，獨活寄生湯具有補氣血兼疏經絡的功效。
寒凝督脈型
症狀：腰脊僵硬冷痛，肩頸僵硬，遇寒加重，遇熱舒緩，怕冷，手腳冰冷，走路困難，彎腰駝背。
治則：扶陽溫督兼祛寒通絡
方藥：右歸丸加減，右歸丸具有溫補腎陽的功效。
瘀阻筋骨型
症狀：腰背及髖部疼痛，僵硬如板，不能平臥，夜間加重，氣色暗滯。
治則：化瘀通絡兼行氣止痛
方藥：身痛逐瘀湯加減，身痛逐瘀湯具有活血祛瘀、疏風除濕、通痹止痛的功效。
吳宛容提到，有僵直性脊椎炎的患者，平日不妨透過茶飲和穴道按摩，舒緩疼痛不適，若是症狀嚴重還是要諮詢專業中醫師治療。此外，更重要的還是要每天多做伸展，可幫助緩解早晨的僵硬問題；或多游泳、慢跑、羽球等，也可幫助緩解症狀，維持關節活動靈活度。
中藥 1 茶飲補氣活血
獨活秦艽茶
材料：獨活 100g、秦艽 50g、紅花 20g、當歸 20g、黃耆 20g
作法：將上述藥材洗淨，加入 1000c.c. 的水煮沸後，去藥渣、放涼後，即可飲用。
功效：獨活、秦艽具有祛風濕，止痹痛的功效；紅花活血通經，祛瘀止痛；當歸活血養血；黃耆補氣升陽，利水消腫。合用可祛風濕、止痺痛、亦可補氣活血，緩解僵直性脊椎炎疼痛症狀。
按摩 3 穴位緩解症狀
養老穴
位置：以手掌面向胸口，當尺骨莖突橈側緣凹陷中
功效：養老穴屬於小腸經，可治療肩頸腰背痠痛，腰背痠痛時可按摩養老穴每次 10 分鐘，左右手交替按壓。
後溪穴
位置：手掌握拳，第五指掌關節後尺側，肌肉肥厚處
功效：後溪穴亦屬於小腸經，可治療腰背疼痛，腰背痠痛時可按摩後溪穴每次 10 分鐘，左右手交替按壓。
腰腿點
位置：共兩個位置，分別為手背第 2、3 掌骨間中點凹陷處；及手背第 4、5 掌骨間中點凹陷處。
功效：腰腿點為經外奇穴，對於緩解腰痛有奇效，腰痛嚴重時不妨按壓此穴，每次 10 分鐘可緩解症狀。
諮詢專家：睿鳴堂中醫診所院長 吳宛容中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 孫沛群
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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 背痛好不了？中醫看「僵直性脊椎炎」，用 1 茶飲、3 穴位緩解晨僵與下背痛