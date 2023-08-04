老高與小茉被踢爆抄襲！首度回應「任何客觀事實都不是我的原創」
人氣YouTuber「老高與小茉」擁有高達585萬人訂閱，近日被另一名YouTuber「藍泉媽媽」爆料影片100%抄襲日本YouTube影片，老高今（4）日首度回應：「任何客觀事實都不是我的原創。」
記者楊穎軒／綜合報導
老高表示，最近有16位沒有訂閱頻道的網友不停在影片下留言，指控本頻道某一期內容不是原創，對此，他說明：「確實，不光那一期，本頻道所有內容均來自網絡和書籍，我也只是收集這些公共信息講給小茉和大家聽。當然，我的一些個人觀點和想法除外。」
對於網友和網紅的控訴，老高強調：「『光速不變』確實不是我發現的，『1+1=2』也絕非我的原創，任何客觀事實都不是我的原創，就連我寫的這些文字，是誰創造的我也不知道，如果你追求原創，請移步自創。」
老高說，小茉和頻道觀眾從來沒有要求他要原創影片內容，所以對於某一些人要求本頻道的影片全部都要是全新創作，他坦言能力實在有限，也不符合本頻道的宗旨，希望大家諒解，也相信今後類似的指控依然會出現，自己欣然會接受。
不少網友留言力挺：「堅定支持說書人老高！我們沒那麼大跨領域去讀各式各樣相異語言的書籍文章，偶然看到老高的影片，發現透過老高的說，讓艱澀的領域及知識變得超有趣超吸引人，連家中小一的小孩也很愛看，繼續加油喔」、「繼續支持和期待老高每個禮拜三的更新，相信老高也是找好的內容跟觀眾分享，而且內容都有一慣性。是華文頻道裡提升大眾智慧的頻道，請你們千萬要能挨過這次風暴！加油囉」！