新北消防局與日本救助犬組織簽署MOU 接軌國際增加搜救量能
為因應國內、外各項災難搜救任務，提升搜救犬搜索作業能力，在專業訓練知識上能與國際接軌，並增加與國際搜救犬專家之交流，新北市政府消防局今（4）日與日本犬隻綜合教育社會化推進機構會面，共同簽署搜救犬馴養技術交流互助協定，接軌國際推進雙方搜救犬馴養及搜救能力。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府消防局長李清安表示，目前馴養搜救犬數量為10隻，其中3隻瓦礫高級犬、2隻瓦礫中級犬、1隻瓦礫初級犬及4隻培訓犬，期望日後藉助機構的力量及實務經驗，藉著合作方案簽署，規劃執行培訓、技術交流及學習日本先進的馴犬技術，並可望引進日本優良犬隻進行培訓以培育更加優秀的搜救犬，提升搜救犬隊整體搜救量能。
新北市政府消防局表示，日本犬隻綜合教育社會化推進機構長期致力於犬隻教育及社會化訓練，以及推廣各種可激發犬隻原始能力的運動項目，包含敏捷運動、服從比賽及災害搜索等，進一步強化與主人穩定關係，成為重要的合作夥伴；本次邀請具搜救犬國際認證能力資格，為亞洲唯一國際IRO世界盃裁判官澤田和裕先生來台，指導領犬員訓練犬隻技巧與應用，並從7月31日至8月4日來台期間於大埔分隊搜救犬訓練基地及橫科分隊特搜訓練基地進行馴養技術交流、調整犬隻技巧訓練、服從與敏捷及氣味搜索訓練，提升搜救犬瓦礫堆搜索和路徑追蹤能力。