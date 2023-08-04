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YouTube Premium要漲了！「調整幅度」一次看　 iOS用戶花更多錢

▲最近台灣的 YouTube Premium價格也即將做出調整，其中iOS用戶要花更多錢買會員。（圖／unsplash）
▲最近台灣的 YouTube Premium價格也即將做出調整，其中iOS用戶要花更多錢買會員。（圖／unsplash）

記者潘毅/綜合報導

YouTube Premium要漲價了！現代人娛樂已經離不開YouTube平台，許多知名YTR例如老高與小茉等，影片時長都動輒半小時，也讓消除廣告的Premium擁有許多用戶。不過最近台灣的 YouTube Premium價格即將做出調整，其中iOS用戶要花更多錢買會員。

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Google 日前針對 YouTube Premium 會員調漲價格，原先僅有美國先行，如今台灣也準備跟上，從YouTube 手機App 已經能看到最新價格表，顯示YouTube Premium 每個月收費將增加 10-20 元之間，由於 iOS 還有抽成的因素，漲價幅度更上看 30 元。而YouTube Music 服務也將同步調漲。

▲日前YouTube 新增長按 2倍快轉手勢功能，但僅限Premium 訂閱用戶。（圖／周淑萍攝）
▲日前YouTube 新增長按 2倍快轉手勢功能，但僅限Premium 訂閱用戶。（圖／周淑萍攝）
📍YouTube Premium 價格變化

◾Android
個人方案 179 → 199 元
家庭方案  269 → 399 元
學生方案 109 → 119 元

◾iOS
個人方案 230 → 260 元
家庭方案  350 → 520 元

📍YouTube Music 價格變化

◾Android
個人方案 149 → 169 元
家庭方案  229→ 269 元
學生方案 79→ 89 元

◾iOS
個人方案 190→ 220 元
家庭方案  269→ 350 元

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