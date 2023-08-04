密集恐懼症慎入！台南永康停車場驚現上萬隻孑孓　疑登革熱孳生源

影／謝典霖退黨挺郭台銘？謝龍介：他沒說不支持侯友宜

▲《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，首集邀請台北市議員王世堅、國民黨前台南市議員謝龍介、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓。（圖／記者林調遜攝）
▲《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，首集邀請台北市議員王世堅、國民黨前台南市議員謝龍介、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓。（圖／記者林調遜攝）

記者呂炯昌／台北報導

彰化縣議長謝典霖宣布推出國民黨，引發震撼。由於謝典霖與鴻海集團創辦人郭台銘友好，被視為國民黨挺郭派出走開第一槍，侯友宜競辦組織副執行長謝龍介表示，謝典霖沒說不挺國民黨總統參選人侯友宜，且整合不到最後關頭不會放棄整合。

我是廣告 請繼續往下閱讀
《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，在節目中邀請政治人物「直球對決」。首集邀請台北市議員王世堅、國民黨前台南市議員謝龍介、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓，同時邀請3名大學生互動、犀利提問。

主持人「柯蚊哲」問說，謝典霖退黨是近期最熱門政治新聞，詢問謝龍介看法，謝表示，謝典霖家族他很熟，謝典霖沒說不支持侯友宜，退黨還是會有影響，但整合不到最後關頭不放棄整合，國民黨要捍衛自己的主體性，但相對國民黨要整合民眾黨也要尊重民眾黨的主體性。

謝龍介也批評民進黨政府疫苗採購搞黑箱，預算立院三讀給過，但是合約卻要封存30年，這點會傷害民進黨總統參選人賴清德的選情，他在民間聽到很多聲音，呼籲明年就公開內容，看到疫苗怎麼買，錢怎麼分配。

王世堅笑說，「你跟賴清德說比較有效，你跟他比較熟」，前瞻計畫8000億光明磊落。謝龍介回應說，蘇貞昌接任行政院長後將軌道計畫砍半，剩下的錢拿去屏東種樹花百億、高雄前鎮漁港花80幾億元。

《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。


 

「離當選越來越遠！」　謝龍介批賴清德主張台獨走向戰爭

「南部人很慘說」挨批！柯文哲反嗆：民進黨專搞分裂、對立、仇恨

為徐巧芯勸退吳欣盈選松信？柯文哲：不易選贏要有戰略理由

吳子嘉驚爆演唱會後民調大跌3%　柯文哲笑說：不辦可能掉更多

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀