影／謝典霖退黨挺郭台銘？謝龍介：他沒說不支持侯友宜
彰化縣議長謝典霖宣布推出國民黨，引發震撼。由於謝典霖與鴻海集團創辦人郭台銘友好，被視為國民黨挺郭派出走開第一槍，侯友宜競辦組織副執行長謝龍介表示，謝典霖沒說不挺國民黨總統參選人侯友宜，且整合不到最後關頭不會放棄整合。
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，在節目中邀請政治人物「直球對決」。首集邀請台北市議員王世堅、國民黨前台南市議員謝龍介、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓，同時邀請3名大學生互動、犀利提問。
主持人「柯蚊哲」問說，謝典霖退黨是近期最熱門政治新聞，詢問謝龍介看法，謝表示，謝典霖家族他很熟，謝典霖沒說不支持侯友宜，退黨還是會有影響，但整合不到最後關頭不放棄整合，國民黨要捍衛自己的主體性，但相對國民黨要整合民眾黨也要尊重民眾黨的主體性。
謝龍介也批評民進黨政府疫苗採購搞黑箱，預算立院三讀給過，但是合約卻要封存30年，這點會傷害民進黨總統參選人賴清德的選情，他在民間聽到很多聲音，呼籲明年就公開內容，看到疫苗怎麼買，錢怎麼分配。
王世堅笑說，「你跟賴清德說比較有效，你跟他比較熟」，前瞻計畫8000億光明磊落。謝龍介回應說，蘇貞昌接任行政院長後將軌道計畫砍半，剩下的錢拿去屏東種樹花百億、高雄前鎮漁港花80幾億元。
《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。