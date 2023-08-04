疫後恢復死刑引關注　新加坡「臨終攝影」更曝家屬複雜心情

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去年因販毒被處決的拉吉姆（Nazeri Lajim），因為上訴均失敗，並且2次均未能獲得總統赦免，於2022年7月22日，以64歲的年紀在樟宜監獄被絞死。他的妹妹、前妻及兒子生前都極力奔走，希望能讓拉吉姆免於死刑，甚至還在星國引起種族歧視爭議，最終新加坡仍在2022年7月15日發出死刑令，明訂拉吉姆的處決將於同月22日執行。
在行刑前數日，拉吉姆在一片淡綠色的碎花背景前，拍下一系列照片，這是他的家人最後能為他留下的紀念物。親友們坦言，對於這種作法感受「很複雜」，認為死囚很難在死亡陰影壟罩之下，拍出真正開懷的照片，但不可否認的是，這確實也給了親友更多保留回憶的機會。
來自馬來西亞的卡拉萬（Kalwant Singh）在2016年時，也因持有嗎啡而被判死刑，並於2022年7月7日執行，他同樣也拍了行刑前的告別照，家人還特地給他買了全新的白色運動鞋、T恤、運動褲以及帽子，為了把握穿新衣新鞋的時間，卡拉萬在牢房裡來回跑著走著，希望抓緊與家人最後的時光。
當地社運人士形容，死囚臨終的照片，就好比寫給家屬的情書，讓他們知道死者對自己的愛有多深，盼能透過相片永遠銘刻。不過，在某些特殊案例中，臨終攝影也因為過多爭議，反而顯得格外殘忍與諷刺，比如去年4月被處死的馬來西亞印度裔男子納加德蘭（Nagaenthran K. Dharmalingam），他在2009年4月搭乘火車入境新加坡時因攜毒被捕，聲稱自己是被脅迫，也根本不知道當時綁在腿上的是毒品，納加德蘭的律師也以「智能障礙」與「精神障礙」為由，申請法院重新量刑。
儘管法院也認證，納加德蘭的智商確實僅有69，似乎符合唯一死刑其中一個改判條件-行為人具有影響其心智能力的「精神障礙」，但在納加德蘭的例子中，所有專家證人及法官，皆認為他的智力並不影響責任和應對能力，事實上，納加德蘭也確實能獨立生活，甚至明白運送海洛因是非法的，所以才會在搜查時設法藏匿，最終決定他不應該免於法律制裁，納加德蘭的生命也永遠停留在33歲。
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