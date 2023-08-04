夏克立再發聲明回應黃嘉千！稱「案件已結束」：依然是清白的人
黃嘉千和夏克立離婚撕破臉，兩人對簿公堂打跨國官司，歷經1年半，官司有了新進展，黃嘉千在加拿大提告夏克立家暴，判決出爐夏克立獲不起訴，黃嘉千敗訴。在離婚官司進行期間，夏克立泣訴找工作碰壁，還曾遭加拿大警方抓去關，被釋放後身無分文，與流浪漢一起睡在橋下；黃嘉千則透過律師發聲明，反擊前夫夏克立故意扭曲事實，對此，夏克立今（4）日透過律師再發聲明，表示：「夏克立先生的刑事案已結束，他依然是一位清白的人。」
記者郭佩蓉/綜合報導
針對黃嘉千和夏克立離婚官司，日前加拿大官司判決出爐，夏克立被黃嘉千指控家暴罪名不成立。對此，黃嘉千於2日透過律師發聲明，表示：「夏先生因對黃女士施以家庭暴力，涉犯加拿大刑法攻撃罪及使人窒息之攻擊罪，被檢方（溫哥華皇室檢察署）提起公訴，並核發『禁止接觸、遠離及禁止持有使人致傷或死亡之物品或武器之釋放令（Release Order）』。檢方認為夏先生涉有家暴，且其事證的定罪率極大，然因黃女士即被害人已離開加拿大，返回台灣居住，因此目前程序尚欠缺公共利益，方暫停原定今年8月的庭期，此有向法庭調取2023年7月25日的筆錄可證，並非如報導所稱法院判決夏先生未有家庭暴力，夏先生故意扭曲事實，誠屬遺憾。」
對此，夏克立今日再度透過律師發聲明反擊，表示：「此函將進一步說明我於今年7月26日之聲明，該聲明已確認所有對夏克立先生的刑事起訴已全數撤除。關於該案的現狀，似乎仍存在一些誤解，有部分人士誤以為該案只是暫時延期，此認知並不正確。事實上，所有的起訴皆已撤除，該刑事案皆已終結。」
聲明也提及：「此外，關於部分人士針對釋放令『Release Order』的條件之討論，實際上，夏克立先生並未受到釋放令『Release Order』的限制，他也沒有受到任何與加拿大刑事程序相關的條件限制。如我之前已提過的，夏克立先生的刑事案已結束，他依然是一位清白的人，感謝您對此事的重視。」
※【NOWnews 今日新聞
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