蘇貞昌因前瞻計畫挨批！王世堅：罵最多的就是我　做不好叫他下台

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模仿柯文哲的郭子乾化身為「柯蚊哲」，為節目增添不少趣味，「柯蚊哲」指出，自從柯文哲卸任後，王世堅聲量下滑，現在蔣萬安當市長，也沒有什麼「好打」；王世堅反駁說，他過去是柯黑，「要黑你當然要兇一點，現在當『蔣師」，當老師本就要斯文一點，所以對蔣好一點是應當的！」
▲台北市議員王世堅與郭子乾。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.08.04）
「柯蚊哲」追問，蔣萬安上任後，大巨蛋馬上就核准，是否是政治問題？王世堅回應，這要回到他當初提案，市府應解約接管，由市府完成、收回給市民，當時議會好不容易通過，柯卻不照決議。
「柯蚊哲」怒斥政府前瞻特別預算共要編列8400億元到底用在哪？會不會認為這些會成為賴清德執政包袱？王世堅否認說不會。他說，前瞻會有瑕疵、錯誤，但政府要做的計畫一定經過專業評估，如效益性、必要性等，令人納悶、不解的是，當時國民黨、民眾黨立委都在立院，審查通過預算，事後跳出來說前瞻計畫不公平、亂花錢，「那你當初為何要讓它通過？他們應該做交代！前瞻計畫8400億光明磊落，藍白立委當時審查也通過！」
謝龍介質疑，時任行政院長賴清德當時通過特別預算後，蘇貞昌上台後直接砍半；王世堅拉高聲貝說，「罵蘇貞昌最多的就是我，看到我後來慘狀，該說的話即使是同黨也該說，不過蘇貞昌也有很多做對的事，做對不必去吹噓、不必當啦啦隊，蘇做不好的，我甚至叫他要下台，所以我很慘。」。
《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。