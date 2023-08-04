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蘇貞昌因前瞻計畫挨批！王世堅：罵最多的就是我　做不好叫他下台

▲台北市議員王世堅、前議員謝龍介今出席《NOWnews》自製節目《鄉民大學問》。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.08.04）
▲台北市議員王世堅、前議員謝龍介今出席《NOWnews》自製節目《鄉民大學問》。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.08.04）

記者陳佩君／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲近期猛攻前瞻計畫預算爭議，台北市議員王世堅今（4）日出席《NOWnews》自製節目《鄉民大學問》時拋出質疑，當時審預算時，經由藍綠立委通過，事後卻跳出來說前瞻亂花錢，令人不解、納悶；談到前行政院長蘇貞昌時，他笑稱，罵蘇貞昌最多的就是他，「我甚至叫他要下台，所以我很慘。」

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《NOWnews》自製節目《鄉民大學問》登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，在節目中邀請政治人物「直球對決」。首集邀請台北市議員王世堅、國民黨前台南市議員謝龍介、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓，同時邀請3名大學生互動、犀利提問。

模仿柯文哲的郭子乾化身為「柯蚊哲」，為節目增添不少趣味，「柯蚊哲」指出，自從柯文哲卸任後，王世堅聲量下滑，現在蔣萬安當市長，也沒有什麼「好打」；王世堅反駁說，他過去是柯黑，「要黑你當然要兇一點，現在當『蔣師」，當老師本就要斯文一點，所以對蔣好一點是應當的！」

▲台北市議員王世堅與郭子乾。（）

▲台北市議員王世堅與郭子乾。（圖／記者鄭孟晃攝，2023.08.04）

「柯蚊哲」追問，蔣萬安上任後，大巨蛋馬上就核准，是否是政治問題？王世堅回應，這要回到他當初提案，市府應解約接管，由市府完成、收回給市民，當時議會好不容易通過，柯卻不照決議。

「柯蚊哲」怒斥政府前瞻特別預算共要編列8400億元到底用在哪？會不會認為這些會成為賴清德執政包袱？王世堅否認說不會。他說，前瞻會有瑕疵、錯誤，但政府要做的計畫一定經過專業評估，如效益性、必要性等，令人納悶、不解的是，當時國民黨、民眾黨立委都在立院，審查通過預算，事後跳出來說前瞻計畫不公平、亂花錢，「那你當初為何要讓它通過？他們應該做交代！前瞻計畫8400億光明磊落，藍白立委當時審查也通過！」

謝龍介質疑，時任行政院長賴清德當時通過特別預算後，蘇貞昌上台後直接砍半；王世堅拉高聲貝說，「罵蘇貞昌最多的就是我，看到我後來慘狀，該說的話即使是同黨也該說，不過蘇貞昌也有很多做對的事，做對不必去吹噓、不必當啦啦隊，蘇做不好的，我甚至叫他要下台，所以我很慘。」。

《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。


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