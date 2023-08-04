暑假旅遊旺季　中市交通局稽查違法白牌車

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交通局長葉昭甫指出，交通局平時皆會會同台中區監理所、警察單位辦理違規車輛聯合稽查作業，主要依據民眾檢舉白牌車輛可能出沒地點及車牌號碼等做為稽查目標，更針對民眾搭乘計程車頻率較高的大眾運輸交通場站、營區、熱門旅遊景點等周邊地區加強稽查。
暑假旅遊，很多市民與外地觀光客來台中市，可能會選擇搭乘計程車代步，為確保乘客搭車權益與安全，除聯合稽查外，在強力宣導下，民眾有搭車需求時大都能選擇搭乘合法經營的計程車，交通局也鼓勵合法計程車行業提供優質旅運服務。
葉昭甫說，民眾有搭車外出需求時，務必選擇搭乘合法經營計程車，不論是一般黃色計程車及多元化計程車都可以從車牌來辨識，車牌如是「白底紅字」即為合法的營業計程車，合法計程車受政府監督，民眾除搭乘有保障外，如出現搭乘糾紛時，消費者也才能獲得政府適時協助，以確保搭車權益。
交通局表示，計程車提供民眾方便搭乘到目的地的服務，吸引很多人投入計程車市場營業，但坊間有自用車車主私下成立叫車群組攬客，以其所有車輛搭載乘客，並收取報酬賺外快，除違反「公路法」之外，更影響乘客權益，違規駕駛除依「公路法」吊扣駕照及車輛牌照4個月外，同時處以10萬元以上、2500萬元以下罰鍰。
葉昭甫強調，交通局針對非法白牌車，除會同相關單位主動稽查民眾反映熱點外，也輔以民眾檢舉，逐步協助將非法營業的白牌車轉型，合法計程車受政府監督，民眾若有搭車外出需求時，務必搭乘合法計程車，同時選擇合法計程車業者所提供的叫車軟體，切勿以非法網路群組叫車，保障乘車安全。