特企／高溫導致頭皮異味、油扁塌超困擾！專屬保養對策從清洗做起

「寶齡髮細胞」因應台灣炎熱氣候，以專業的規格深入功能髮研，啟動夏日頭皮髮根的健康管理，從頭髮的「髮細胞」深究配比配方，深信頭皮髮根的不健康會直接影響髮質、髮量、髮色、髮根的粗細、健康生成序列。寶齡生技運用藥廠規格做出專業型頭皮健髮系列，幫助強韌髮質、活養髮根的能力，「髮細胞」專注改變無限髮力！
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寶齡髮細胞針對頭皮髮根研究，透過「頭皮環境管理」與「髮根強健營養」來徹底解決問題，淨化甩油、挹注頭皮豐沛能量， 新推出「控油淨化洗髮精」，4大特色能幫助頭髮頭皮的關聯問題，擁有清新舒爽的髮性。
1.柳蘭萃取：可有效平衡油脂分泌，改善頭皮油膩、髮型扁塌。
2.破殼花粉：提供多種頭髮生長所需營養，讓頭髮保持健康。
3.薄荷葉精油：洗後清涼舒爽感，就像給頭皮進行深呼吸SPA。
4.靈芝細胞壁精華：秀髮生機、強健髮根。
「寶齡髮細胞」每一項產品都以專業藥廠規格製造，研究出含有養護功能的控油淨化洗髮精。
90%頭皮頭髮問題來自於不了解頭皮！
頭皮的性質屬性如同肌膚狀態而各有不同的需要，只有做好頭皮去角質護理，才能解決頭皮過度出油、降低令人困擾的頭氣味，才能擁有髮量豐盈感、髮絲輕飄、髮氣清香的頭皮品質。
「寶齡髮細胞」除了擁有寶齡富錦藥廠專業背景，更堅持0% 添加 Go Green，無甲醛釋放型防腐劑、Paraben防腐劑、塑化劑，重視環境與對身體的照護。「寶齡髮細胞」產品也針對各種頭皮屬性，打造專屬保養對策：
1.強健豐沛洗髮精：適合細軟髮髮質，精油舒壓/維護頭髮健康，活化髮根，頭髮呈現蓬鬆亮澤、豐沛有活力。
2.抗屑舒敏洗髮精：適合中乾性頭皮，功效是抗屑/強健髮根。主要功能是：深層抗菌修護、深層清潔、改善頭皮屑，與舒緩因頭皮問題引起的屑癢困擾與不適。
3.深層洗淨化凝膠：建議每週使用1~2次做頭皮SPA，是暢通毛孔很重要的活髮工程。深層清除頭皮老廢角質/賦活頭皮/有效傳遞頭髮養分，暢通毛孔去污、平衡油脂分泌、強健髮根。於洗髮前，擠適量塗抹於頭皮上，以指腹輕揉按摩頭皮2-3分鐘，再搭配洗髮精洗淨，或直接以清水洗淨。
4.賦活胜肽強健精華：建議早晚各使用一次，活化髮根/調理頭髮的健康。
即日起可於全台寶雅門市、寶雅線上買、寶齡富錦官網選購「寶齡髮細胞」系列商品，更多品牌相關資訊，請見「寶齡富錦生技」Facebook粉絲專頁。
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