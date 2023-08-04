郭子乾《鄉民大學問》首錄影歡笑聲不斷！與台大正妹學生直球對決
由「模仿天王」郭子乾主持的《NOWnews今日新聞》網路政論節目《鄉民大學問》於今（4）日下午首錄，首集來賓就邀請到王世堅、謝龍介、名嘴黃暐瀚，與年輕的大學生們直球對決，並針對現今政治最熱門的時事話題進行辯論。其中，台大正妹學生白白的表現更是亮眼，再搭配郭子乾的模仿功力，讓現場歡笑聲不斷。
記者詹鎰睿/台北報導
化身「柯蚊哲」的郭子乾一開頭就以柯文哲的演唱會作為綜藝哏，與「柯黑大將軍」王世堅進行爆笑的互動，王世堅更藉此嘲諷「柯蚊哲歌藝0分啦！」黃暐瀚一見到大家更笑說是「藍綠菜蟲一起串聯！」讓大家笑到不行。
而在現場也有來自台灣大學的正妹學生白白、美國密西根大學的型男艾力克斯、中國科技大學帥哥小楊與助理主持「鄉民女神」克萊兒，一同針對時事進行提問，這讓主持人郭子乾笑說，現在的大學生的問題都超犀利，讓他差點招架不住，不知道該怎麼回答。
郭子乾更透露《鄉民大學問》未來還會邀請真正的柯文哲、賴清德、侯友宜上節目，就連有望參選2024的郭台銘，郭子乾都會積極邀請，屆時來場「真假人物」對決，讓大家相當期待，值得一提的是，節目播到9月份則會以線上直播的方式錄影，與線上的鄉民們直球對決。《鄉民大學問》更多有趣精彩的內容，將在今天晚間7點在《NOWnews今日新聞》YouTube頻道盛大首播。