吃貨們注意！逛寧夏吃美食居然還能「鹼去負擔」？

說到台灣美食，一定會聯想到美食雲集的夜市，尤其位於台北寧夏街的「寧夏夜市」，更是一條街上充斥著各種攤位小吃，從台式傳統風味到多元文化的異國料理，如此豐富的美食匯集於寧夏夜市，身為一名專業級吃貨，在大啖這些美食的同時，也別忘要降低負擔。2023/8/07~8/20為期兩周，「統一PH9.0鹼性離子水」與寧夏夜市10間攤位聯手合作，只要到「這10家指定攤位消費滿100元」就能獲得一瓶「統一PH9.0鹼性離子水」幫你鹼去負擔，讓你享受美食之餘也能顧體質。
生活中心/綜合報導
來到寧夏夜市 怎麼逛？怎麼吃？就讓專業級吃貨告訴你！
首先，去到需要花時間等待烹調的攤位，像是現烤章魚燒、捲類串燒、起司馬鈴薯、起司烤餅進行點餐，等待的過程中，可以先去享用快速上桌的熱門炒牛肉、醬香濃郁的知高飯或是來碗香氣撲鼻的赤肉飯、赤肉湯。
這時，拿出消費滿100元贈的「統一PH9.0鹼性離子水」就能幫助「鹼去負擔」，繼續大快朵頤！緊接著，嚐嚐餡料爆多的蔥餅捲或經火烤而炭香十足的厚切牛排，再回到最剛開始點餐的攤位取餐，大啖熱度剛好的美味小吃，最後以台灣經典點心－外皮香酥、Q彈嚼勁的地瓜球搭配統一PH9.0鹼性離子水做完美收尾，這樣的安排可說是絕佳的吃法！
俗語說「能吃就是福」，有台灣夜市真的超幸福！因此身為專業級吃貨都要知道，享用美食也要顧體質，「統一PH9.0鹼性離子水」，pH值高達9.0，不僅能有效補充水分、幫助新陳代謝，更有助於調整體質，讓你「吃美食也能顧體質」一起「鹼去負擔」。
2023/08/07(一)～08/20(日)限時2週，快相約親朋好友來寧夏夜市吃美食還能「鹼去負擔」！只要到以下10家任一攤位，消費金額達100元，就能獲得一瓶「統一PH9.0鹼性離子水」(數量有限，送完為止)，讓你享受各種美食佳餚，同時也能照顧體質，鹼去負擔！
合作攤位
編號007：先來厚到！章魚燒
編號012：你好！臺灣地瓜球
編號023：自然捲
編號034：知高飯
編號038：愃享宴
編號039：黃金城黃金薯
編號044：牛媽媽
編號052：明太子起司烤餅
編號085：鴻記蔥餅捲
編號123：火烤厚切牛排