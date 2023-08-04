明霸克露橋鋼便橋遭土石流沖損 高雄桃源400多里民受困
受到卡努颱風引進強烈西南氣流影響，造成山區公路多處災情產生，今（4）日上午5點30分左右玉穗溪上游豪雨誘發邊坡崩塌，大規模土石流及多顆直徑6至8公尺以上的巨石導致台20線94K+500明霸克露橋鋼便橋防撞樁沖毀流失及P3至P5立柱受損道路中斷，所幸公路總局於昨晚進行道路預警性封閉，無人、車傷亡，但復興里、拉芙蘭里、梅山里共有147戶433人受困，幸各里都有預備14天物資，若有緊急需求，會視情況運用到流籠。
記者鄭婷襄／高雄報導
甲仙工務段指出，台20線93K+000~98K+000勤和至復興路段，因杜蘇芮颱風於7月26日至28日帶來總累計 700 mm以上雨量，以致明霸克露橋鋼便橋淤高約3m且上游之沉砂池亦遭填滿，雖然已於7月29日起動員7部挖土機積極辦理清疏土石，趕辦至8月3日止已完成近1萬6,000m3之土石清除，但仍不及這次卡努颱風引進強烈西南氣流，山區強降雨造成玉穗溪引發土石流及巨石致鋼便橋遭沖擊損壞。
甲仙工務段副段長呂修賢指出，在今日凌晨在高雄桃源地區復興、拉芙蘭處降下大雨，造成玉穗溪土石流有下沖情形，將鋼便橋的河口淤積淤滿了，造成鋼便橋第五墩的橋墩處有受損的情形，公路單位緊急做臨時的管制、現場封閉，目前人車無法通行，搶修機具已進駐鋼便橋兩端，隨時待命進行搶修，公路單位後續將視現場雨量及河水消退情形，及鋼便橋受損狀況，來研議後續的通行策略。
因南橫公路明霸克露橋鋼便橋遭沖損，恐形成桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里為孤島情形，高雄市政府原民會指出，目前山區受困民眾，梅山里50戶140人、復興里62戶158人、拉芙蘭里35戶135人，共有147戶433人受困，目前明霸克露橋封閉，勤和里以上交通無法通行，後三里分別為復興里、拉芙蘭里、梅山里，原民會持續與三里保持聯繫，各里都有預備14天物資，若有緊急需求，會視情況運用到流籠，日前市長陳其邁、祕書長郭添貴及主委阿布斯都有與桃源區公所前往視察流籠運轉情況，皆為正常。