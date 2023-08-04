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大股東宏碁處分持股　AI指標緯創綠光罩頂、股價差點又跌停

▲緯創4日相較其他AI概念股跌勢依舊慘綠，主要是大股東宏碁處分持股，早盤一度跌超過9%逼近跌停，終場跌7.5元，收在114元，跌幅逾6%。（圖／取自緯創Youtube頻道）
▲緯創4日相較其他AI概念股跌勢依舊慘綠，主要是大股東宏碁處分持股，早盤一度跌超過9%逼近跌停，終場跌7.5元，收在114元，跌幅逾6%。（圖／取自緯創Youtube頻道）

記者許家禎／台北報導

本周AI概念指標股緯創「出關後」連吞三天跌停，今（2022）日颱風天過後恢復交易，相較其他AI概念股逐漸止血，甚至部分翻紅，如廣達終場反漲3%來比，緯創跌勢依舊慘綠！主要是大股東宏碁處分持股，早盤一度跌超過9%逼近跌停，下殺來到110元，即便盤中拉抬到平盤附近，但終場仍跌7.5元，收在114元，跌幅逾6%。

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AI族群之前強漲，而被市場視為是AI指標股之一的緯創遭列處置股多日，上週五28日終於出關，一出關就爆20多萬大量，市場認為「關禁閉」期間，緯創可說是「越關越大尾」，不過28日緯創終場漲3元，157元作收，但本周連三天交易日都苦吞跌停，2日收在121.5元的價位。

證交所2日同時也公告，申報緯創違約交割的券商包括企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金，違約交割共計4865萬元，是今年最大的違約交割案。

而緯創大股東宏碁3日也公告，處分緯創持股2707張，每股均價103.05元，合計約2.79億元。宏碁指出處分目的在優化金融資產項下的有價證券長期投資組合，處分結果將計入資產負債表，不影響宏碁獲利。

早在2000年底，宏碁開始進行第二次企業再造，將代工與品牌分家，重新分割成三大集團，宏碁、明基與緯創。近年來，緯創從筆電代工廠轉型專注在獲利率較高的IDC資料中心、汽車電子、高階面板、高階行動裝置、物聯網裝置、繪圖處理器伺服器等，去（2022）年合計營收已超過2000億元，法人指出今年營收規模有望達到300億元。

緯創今年第2季營收2065.52億元，季減2.5%、年減15%，上半年營收4185.53億元，年減 11%。至於6月稅後純益17.33億元，年減20.9%，每股純益0.62元，稼動率回升，公司表示，GPU伺服器正在帶動獲利上升。

緯創表示之前表示，6月季底效應帶動出貨爬升，第二季表現符合預期，展望後市，筆電出貨下半年將逐季增。GPU伺服器也持續發酵，尤其向瑞軒租的新竹新廠第三季底完工，新產能將有望挹注下半年出貨量成長。


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