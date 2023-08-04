大股東宏碁處分持股　AI指標緯創綠光罩頂、股價差點又跌停

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證交所2日同時也公告，申報緯創違約交割的券商包括企銀埔墘、元富新莊、中信嘉義、國票新莊、群益中山、元大四維、元大和平、永豐松山、永豐金，違約交割共計4865萬元，是今年最大的違約交割案。
而緯創大股東宏碁3日也公告，處分緯創持股2707張，每股均價103.05元，合計約2.79億元。宏碁指出處分目的在優化金融資產項下的有價證券長期投資組合，處分結果將計入資產負債表，不影響宏碁獲利。
早在2000年底，宏碁開始進行第二次企業再造，將代工與品牌分家，重新分割成三大集團，宏碁、明基與緯創。近年來，緯創從筆電代工廠轉型專注在獲利率較高的IDC資料中心、汽車電子、高階面板、高階行動裝置、物聯網裝置、繪圖處理器伺服器等，去（2022）年合計營收已超過2000億元，法人指出今年營收規模有望達到300億元。
緯創今年第2季營收2065.52億元，季減2.5%、年減15%，上半年營收4185.53億元，年減 11%。至於6月稅後純益17.33億元，年減20.9%，每股純益0.62元，稼動率回升，公司表示，GPU伺服器正在帶動獲利上升。
緯創表示之前表示，6月季底效應帶動出貨爬升，第二季表現符合預期，展望後市，筆電出貨下半年將逐季增。GPU伺服器也持續發酵，尤其向瑞軒租的新竹新廠第三季底完工，新產能將有望挹注下半年出貨量成長。