羅智強控高層買網軍攻擊 王世堅酸侯友宜：提早下課、不必有網軍
國民黨立委參選人羅智今日指出臉書遭到網軍洗版攻擊，質疑是某競辦高層出資所為。文中還直指「那麼有錢不去打民進黨弊案」，外界推測，此文中所提競辦便是國民黨總統參選人侯友宜競辦。對此，侯友宜競辦組織副執行長謝龍介今（4）日保證絕無此事，還暗酸是不是民進黨總統參選人賴清德借了網軍出來弄，要挑撥離間。
記者呂炯昌／台北報導
《NOWnews今日新聞》自製節目「鄉民大學問」登場，由「模仿天王」郭子乾、鄉民女神克萊兒擔任主持人，在節目中邀請政治人物「直球對決」。首集邀請台北市議員王世堅、國民黨前台南市議員謝龍介、媒體名嘴黃暐瀚擔任來賓，同時邀請3名大學生互動、犀利提問。
媒體聯訪時，針對羅智強自爆臉書遭網軍攻擊，是來自競辦「高層」授意，還怒嗆那位「高層」，「人性」兩個字還知不知道怎麼寫？謝龍介強調沒有網軍，高層不會做這種事，如果有的話，看是誰在攻擊，都有帳號可以查。謝龍介順勢說，應該問一下王世堅，是不是賴清德借了「那一批」出來弄，要挑撥離間，這要小心喔。
王世堅不甘示弱回應說，「侯友宜先前有沒有網軍我是不曉得，再來他也不會有網軍，也不必有網軍，因為侯友宜已經『提早下課』。」
謝龍介反擊說，民調上升，怎麼還會提早下課？你剛才說柯P不行了，不都是在說假的？王世堅隨即回應表示，侯的民調在全代會後是有可能上升，不過那也是迴光返照。
《鄉民大學問》節目於今日（8/4）晚上7點首播，節目播出連結，歡迎大家準備收看。