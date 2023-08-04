特企／《白夜極光》全新活動限時開啟！每日登入領取免費獎勵

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「峽谷樂園～蝶與煙火之約～」內容含有線性關卡「日間場次」、困難關卡「夜間活動」、活動商店「抓抓樂娃娃機」、模擬經營玩法「金牌助理」、光靈試玩關卡，還有限時登入獎勵、週末登入禮…等超多好禮免費贈送。
當領航員三星完成「日間場次」全部關卡和劇情，最多可獲得光珀*1450，三星完成最後一關可獲得限定活動偕行紀念章「神女蝴蝶」。而完成「夜間活動」所有關卡，最多可獲得光珀*500、特召星標*2。
當領航員完成主線關卡 1-16之後，便可在「光靈初見」入口進行萊蕾、希南、叭噗3個新光靈的試玩關，只要關卡全部通關，便可獲得光珀*150
領航員們只要完成「日間場次」第1關，便可解鎖「金牌助理」，在這裡領航員們得協助經營度假村，度假村中的各類設施將會產出代幣「德諾奧通行幣」，使用代幣提升設施等級，即可獲得獎勵並解鎖指定光靈的奇遇劇情，完成劇情後還可以獲得額外獎勵。
在「峽谷樂園～蝶與煙火之約～」活動進行過程中，都有機會取得「抓抓樂代幣」，收集足夠的代幣後，便可到活動商店「抓抓樂娃娃機」中抽取豐厚獎勵，不論是光珀、5星光靈叭噗或是活動家具、材料等，應有盡有。
需特別注意的是，活動商店「抓抓樂娃娃機」只開放到8月31日中午12點，屆時沒有兌換的代幣，都會以1:10的比例自動兌換為白夜幣。
《白夜極光》於8月3日限時開放兩大6星光靈進入卡池，分別是萊蕾與希南，領航員們可於「遊日嘶嗚」、「朝生暮死」兩個卡池中召集出兩大強力光靈。
另外為了讓領航員們對舊有活動的回顧，在「遊歷映射」中，也將於8月24日提供了「開！往世界盡頭開！」活動，只要完成主線關卡4-9，並使用「活頁雲片」便可解鎖該活動，解鎖後將可以永久體驗活動內容。
《白夜極光》本次限時活動，內容相當豐富，可謂誠意滿滿，除了許多免費好禮及豐富的獎勵之外，在商城內還將販售全新6星光靈芙洛琳時裝、各式禮包，還有許多時裝也即將在商城中限時復刻，同時還提供了超值優惠的耀晶限時活動。另外，官方也利用本次活動改版，開放卡戎、紅與黑、蜜雅三位光靈的裝備精煉養成，還有更多內容等待領航員們進入遊戲發掘。別忘了，8月3日起，《白夜極光》「峽谷樂園～蝶與煙火之約～」，一起參與活動、上線領獎勵。
《白夜極光》官方粉專