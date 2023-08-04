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林口長庚自健保資料庫訊息統計發現，國人攝護腺腫瘤診斷有高達 70% 是第三、第四期才確診，而美國攝護腺腫瘤患者確診時，有 70% 為第一期或第二期，第三、第四期才確診的患者比例為 30%，台灣在攝護腺腫瘤發現時間上明顯較晚。
醫師推測，雖民眾有做健康檢查，但監測攝護腺相關健康狀況的重要指標「攝護腺特定抗原（PSA）」並未在檢查項目之列，也導致民眾在此方面的診斷意識相對缺乏，本次希望透過父親節免費篩檢活動等激起民眾對於相關健康議題的注意。
童綜合醫院 7 日起開篩
童綜合醫院此次提供「50 歲以上男性」、「40 歲以上具攝護腺癌家族病史男性」免費 PSA 篩檢服務，符合資格的男性民眾可攜帶健保卡前往活動地點、參與篩檢服務，且免掛號費也免空腹。
目前場次規劃為 8 月 7 日至 8 月 11 日，每日上午 08:30 至 12:00，在童綜合醫院梧棲院區一樓大廳提供符合前述資格的民眾免費篩檢，後續也會至中部各鄉鎮進行公益篩檢。
中醫大北港附醫巡迴篩檢中
中醫大北港附醫本次開放「50 歲以上無攝護腺癌男性」及「45 歲以上有攝護腺癌家族史男性」，攜帶雙證件可參與篩檢，有需求的民眾可攜帶雙證件前往。
中醫大自 7 月 20 日即開始一系列免費巡迴篩檢服務，在北港、口湖、土庫、虎尾 4 鄉鎮，定點定時開放免費攝護腺癌篩，總計提供 1000 個篩檢名額，目前僅剩 3 個場次、約 800 個名額。
有需求的民眾可在8月8日前、週間 08:30 至 11:30、14:00 至 16:30 前往中國醫北港分院場，8月4日前週間 08:30 至 11:30、14:00 至 16:30 前往虎尾農會診所，或是在父親節 8 月 8日當天 09:00 至 11:00 前往北港老人會館參與篩檢活動。
屏東榮總 350 人限定
屏東榮總此次提供 50 歲以上男性免費攝護腺特定抗原及睪固酮檢測，總計 350 個名額，有需求的民眾可攜帶健保卡，免掛號費、免空腹即可前往活動地點參與篩檢。
8 月 5 日的首場檢測提供 100 個名額，於 09:00 至 11:30 在屏東榮總一樓大廳舉行，同時進行健康講座，分享中高齡男性常見的泌尿科疾病，8 月 6 日及 7 日的 09:00 至 12:00 則在屏東縣政府大廳分別有一場篩檢活動，每場限額 100 人。
最後一場免費篩檢活動則是在 8 月 7 日的 09:00 至 12:00，在屏東榮總龍泉分院門診大樓一樓，僅有 50 個名額。
高醫大連篩 3 天
高醫大附設中和紀念醫院此次提供「50 歲以上男性」、「40 歲以上具攝護腺癌家族史男性」免費篩檢資格，有意願參與活動的民眾，可攜健保卡、免空腹至指定場所接受篩檢。
目前高醫大規劃於 8 月 14 日起至 16 日，一連 3 天的上午，在高醫大附設中和紀念醫院啟川一樓大廳提供免費篩檢服務，民眾可多加利用。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 父親節顧老爸健康！攝護腺健康「免費篩」，4 區檢查場次一次看