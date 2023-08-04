特企／爽啤與爽爽貓、小勞撫跨界合作　激起療癒風潮

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而宅在家中不出門，可以透過簡單的五項必做耍廢清單來療癒自己、補充能量，像是舒適的窩在沙發上，邊吃零嘴、邊追熱門影劇；拿起K歌麥克風，爽爽唱一輪自己的主打歌，宣洩情緒；也可以上網購物、犒賞自己；走質感路線的懶人時光，自己下廚，在料理過程中釋放壓力；或是約上三五好友來家裡聚會，聊八卦、吐苦水！
不論宅在家中做什麼爽事來耍廢放空，都最適合搭配沁涼的爽啤，那才真是人生一大樂趣！號稱台灣最爽的啤酒「爽啤」，以雙啤酒花釀製、並運用0℃冷泡啤酒花工法，口感清爽不苦澀，連年榮獲Monde Selection世界品質評鑑大賞獎項肯定，且熱量低、負擔少，相當適合在炎炎夏日來上一口，消暑解熱、爽快解憂！
除了口感上的暢快享受，爽啤也兼顧視覺和情感上的最爽體驗，今年更與人氣插畫角色爽爽貓、小勞撫聯名合作，將插畫家正能量和軟萌廢的獨特風格融入到設計中，帶來獨特且具收藏價值的罐裝爽啤。每一罐爽啤都以爽爽貓和小勞撫的經典角色為主題，色彩繽紛、充滿趣味，讓人一眼就能感受到治癒和快樂，聯名限定產品即日起在全台全聯、美廉社、家樂福、大潤發、愛買、寶家等通路陸續上架中，可愛吸睛又好拍，限量販售快來蒐集！
在悶熱的夏季與繁忙的生活中，每個人都該給自己一些懶人時光，好好放鬆享受。無論你選擇了哪項耍廢活動，不管是獨自一人或和朋友家人共度，用一杯最暢快的爽啤，為最爽的懶人時光乾一杯，和爽爽貓與小勞撫一起療癒，快樂的做自己，才是真正「爽爽爽到爆」的人生！
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※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！